Die Ausstellung „OFFENE HORIZONTE – open horizons“ kämpft in Zeiten von Grenzzäunen und wachsendem Nationalismus für die Überwindung der ängstlichen Ablehnung gegenüber allem Fremden.

Wann?

24. August – 7. September 2019

Freitag bis Sonntag 17 – 19 Uhr

Wo?

„werkstätte für kunst im leben“

Müllendorf, Fabriksstrasse 8

Highlights:

Vernissage ist am 24. August, ein themenbezogener Gesprächskreis am 26. August, ein Benefizlesefest am 3. September, die Finissage am 9. September.

Beteiligte Kunstschaffende:

Eef Zipper

Gudrun Kainz

Traute Macom

Andrea Trabitsch

Hüsyien Isik