Das „Choreografische Zentrum Burgenland“ wird künftig im Kulturzentrum in Eisenstadt seine Heimstätte haben. Direktorin und künstlerische Leiterin ist die aus England stammende Tänzerin und Choreografin Liz King.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist von einem „Imagegewinn“ für Land und Landeshauptstadt überzeugt und sieht in der Etablierung des Zentrums einen „ganz wichtigen Schritt, den Tanz in all seinen Facetten nicht nur als Kunstform und feinen Bestandteil der heimischen Kulturlandschaft zu pflegen und zu fördern, sondern ihn auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“

Im Kulturzentrum soll ein regionales Zentrum für Tanz und bewegungsorientierte Kunst entstehen und die internationale Vernetzung durch europäische Kooperationsprojekte gepflegt werden. „Wir kooperieren unter anderem mit Institutionen wie dem Louvre in Paris, der National Gallery in London, dem Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam und zahlreichen choreografischen Zentren in ganz Europa. Das Kulturzentrum Eisenstadt als Standort wird die Möglichkeiten zur Kooperation weiter verbessern“, so King.

Mit King ziehen auch die Burgenländischen Tanztage aus dem Südburgenland nach Eisenstadt und gehen bei der Eröffnung des Zentrums am 31. Mai und 1. Juni über die Bühne.