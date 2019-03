Als Marianne Menitz am vergangenen Mittwoch ihre Post durchsah, staunte sie nicht schlecht: In ihrem Briefkasten fand sich eine Postkarte aus Südafrika, aufgegeben von Tochter Elisabeth und Schwiegersohn Edi Paur – am 2. Jänner 2013.

„Ich hab gedacht, ich seh nicht recht. Die beiden waren doch schon vor sechs Jahren in Afrika“, wundert sich Marianne Menitz, und ihr Sohn, Georg Menitz, ergänzt: „Mich hat gewundert, dass die Karte in einem einwandfreien Zustand war.“

Nina Sorger

Aufgegeben wurde die Karte in Kapstadt: „Wir haben zum 50er von der Familie und unseren Freunden Geld für eine Rundreise durch Südafrika geschenkt bekommen und an alle, die sich daran beteiligt haben, Ansichtskarten geschrieben. Alle anderen sind angekommen“, erzählt Elisabeth Paur.

Wo die Karte die vergangenen sechs Jahre verbracht hat, ist nicht klar: „Vielleicht hat sie einen Umweg gemacht, vielleicht ist sie aber auch in einem Postamt hier in der Nähe irgendwo dazwischengerutscht und wurde jetzt entdeckt“, so Georg Menitz, und Elisabeth Paur schmunzelt: „Eine Bekannte machte sich Sorgen, weil eine Karte aus dem Skiurlaub noch nicht angekommen ist. Ich hab ihr gleich gesagt: ,Keine Panik, du hast noch sechs Jahre Zeit‘.“