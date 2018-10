Originalverpackter Brautschleier in Eisenstadt gefunden .

Einen ungewöhnlichen Fund machte Susanne Pauschenwein-Frantsich heute: Auf der Gartenmauer ihres Hauses in Eisenstadt fand sie einen originalverpackten Brautschleier. Wer seinen Brautschleier vermisst, kann sich über Facebook bei ihr melden - und auch die BVZ hilft gerne weiter. Wortwitz am Rande: Das Haus steht in der Franz-Storno-Gasse. Ob die Braut ihre Hochzeit etwa "stornieren" wollte, stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.