Bei Billa in Hornstein Waren im Wert von 1.200 Euro gestohlen

Ein 61-jähriger Pensionist aus Ungarn und drei Ungarinnen im Alter von 28 bzw. 45 Jahren mussten sich am Dienstag, 6. Juni, wegen des Vorwurfs des Ladendiebstahls vor Gericht verantworten.

Die vier Angeklagten waren am 20. April dieses Jahres ins Burgenland gekommen, um Ladendiebstähle zu begehen.

Im Billa in Hornstein räumten sie zwei Einkaufswagen voll mit Waren im Wert von 1.200 Euro. Dann nützten sie einen ungesicherten Nebenausgang, um die beiden Einkaufswagen ins Freie zu bringen. Die Waren wurden in ein Auto verladen.

Wenig später wurden die Ladendiebe verhaftet.

Ladendieb: „Es war keine Rede vom Einkaufen!“

Der Pensionist ist bereits sechsfach einschlägig vorbestraft. Vor Gericht sagte er: „Es war keine Rede von Einkaufen, sondern, dass wir reingehen und uns im Geschäft umsehen. Wenn es gelingt, dass wir etwas rausbringen, dann gut, wenn nicht, dann nicht.“

Er soll beim Billa in Hornstein bereits am 23. März 2023 Waren im Wert von 800 Euro in einen Einkaufswagen eingeladen und versucht haben, diesen an den Angestellten vorbei ins Freie zu bringen. Damals war ihm das allerdings nicht gelungen.

Ein weiterer Diebstahlversuch war zu einem nicht mehr feststellbaren Zeitpunkt beim Billa in Siegendorf unternommen worden. Auch dort war ein Einkaufswagen befüllt worden. Da der Pensionist jedoch von den Angestellten beobachtet wurde, ließ er von seinem Vorhaben ab.

Der Pensionist wurde wegen aller drei angeklagten Fakten zu 18 Monaten unbedingter Haft verurteilt.

Zwei seiner Mittäterinnen erhielten wegen des Diebstahls im April in Hornstein eine bedingte Haftstrafe von acht Monaten, eine weitere Frau, die bereits zwei Vorstrafen aufwies, wurde zu einem Monat unbedingter Haft und sieben Monaten bedingt verurteilt.

Die Angeklagten nahmen das Urteil an.

