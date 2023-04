Müllendorf: Keine Lärmschutzwände für A3

Die blauen Lärmschutzwände entlang der A3 auf Großhöfleiner Hotter sind von weitem zu sehen, die Optik gefällt nicht jedem. Dass damit aber der Lärm der Autobahn deutlich reduziert wurde, freut die Großhöfleiner schon eher. In der Nachbargemeinde Müllendorf Müllendorf setzt sich die Bürgerinitiative „Lebenswertes Müllendorf“ schon länger dafür ein, dass auch hier die Bewohner weniger vom Auto- und LKW-Lärm gestört werden. Zuletzt brachte die Liste um Paul Luif auch einen diesbezüglichen Antrag im Gemeinderat ein.

„In den letzten Jahren hat der Verkehr auf der A3 stark zugenommen. Die an sich begrüßenswerte Ansiedlung neuer Industriebetriebe in Müllendorf wird eine zusätzliche Lärmbelastung bringen. Um die Lebensqualität in Müllendorf zu erhalten, ja zu verbessern, ist deshalb ein effizienter Lärmschutz unausweichlich“, klagt der Listenchef.

Antrag im Gemeinderat abgelehnt

Die Bürgerinitiative brachte deshalb bei der Gemeinderatssitzung Ende März den Tagesordnungspunkt „Lärmschutz für Müllendorf“ ein. Es wurde heftig diskutiert, Ortschef Werner Huf (SPÖ) verwies auf die Lärmschutzfenster für am stärksten Betroffene Autobahn-Anrainer. „Aber am Land will man in der warmen Jahreszeit nicht nur zu Hause sitzen, sondern auch die freie Natur genießen, was bei Dauerlärm nur schwer möglich ist“, so die Bürgerinitiative. Der vielgelobte „Flüsterasphalt“ werde zudem von den LKWs rasch abgerieben und dadurch immer lauter.

Paul Luif von der Bürgerinitiative "Lebenswertes Müllendorf" scheiterte mit seinem Antrag im Gemeinderat. Foto: zVg

Daher brachte die Fraktion folgenden Antrag zur Abstimmung: „Falls diese Maßnahmen (der ASFINAG zur Lärmreduktion; Anmerkung BVZ) bis Ende 2024 keine deutliche Reduzierung des Lärms in Müllendorf bringen, ersucht der Gemeinderat um eine Errichtung einer Lärmschutzwand für Müllendorf wie in Großhöflein.“

Die einzige Pro-Stimme kam dabei von Antragssteller Luif, bis auf zwei Enthaltungen in grün und rot stimmten ÖVP und SPÖ gegen den Antrag. „Vor den Wahlen wurde die Lärmschutzwand bei Großhöflein gelobt. Für Müllendorf ist eine solcher Lärmschutz nach der großen Mehrheit des Gemeinderates nicht notwendig. Die Müllendorfer und Müllendorferinnen werden deshalb bezüglich Lärm weiterhin Bürger zweiter Klasse bleiben“, kritisiert Luif.

