„SOS“: Ein Kraftakt für den „Erhalt des Neusiedler Sees“

Vollbild

FB

Knapp 100 Teilnehmer nahmen bei der Premiere der Lakemania teil, ein Drittel davon absolvierte die gesamten 37 Kilometer. Mit der Lakemania will das Team hinter Burgenland Extrem ein Zeichen gegen das Austrocknen des Neusiedler Sees setzen. Die Organisatoren Tobias Monte, Josef Burkhardt und Michael Oberhauser schenkten Bürgermeister Gerold Stagl Neusiedler See Schlamm in der Dose.

1 /3