Landesgericht Betrugsprozess wegen Coronamasken in Eisenstadt endete mit Freispruch

Lesezeit: 2 Min

Foto: APA/THEMENBILD

E in Unternehmer ist am Montag am Landesgericht Eisenstadt in einem Betrugsprozess wegen Coronamasken im Zweifel freigesprochen worden.