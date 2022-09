51-jähriger Häftling: „Mafia würde alles für mich tun!“

Werbung

Seit 2019 sammelt ein 51-jähriger Ungar, der zuletzt im Burgenland als Personalberater tätig war, einschlägige Vorstrafen.

Er sitzt Haftstrafen ab, die sich durch neuerliche Delikte immer wieder verlängern. Vorige Woche ging es um Drohungen und Beleidigungen gegenüber einem Justizwachebeamten und seiner Ex-Frau. „Seit fast drei Jahren sitze ich unschuldig und ohne Beweis“, behauptete der Angeklagte zu Beginn des Strafprozesses. „Das wird viel kosten für den Steuerzahler!“, drohte er.

Zuletzt wurde der Ungar im September 2021 zu einem weiteren Jahr Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig. Im neuen Prozess geht es um einen Vorfall am 27. Jänner 2022. Damals forderte der Häftling einen Justizwachebeamten zum Kampf auf und kündigte in aggressivem Ton an, er werde ihm „die Zähne einschlagen“. Der Vorfall fand in der Justizanstalt Eisenstadt vor dem Krankenzimmer statt. Dort warteten andere Häftlinge, anwesend waren auch ein weiterer Justizwachebeamter und eine Ärztin.

Dessen ungeachtet schrie der Ungar den Justizwachebeamten an, beschimpfte und beleidigte ihn. Seine Ex-Gattin wollte der Ungar durch Drohungen dazu bringen, dass sie seine belastenden Aussagen gegen ihn zurückzieht. In Briefen an seine Mutter und telefonisch behauptete er, dass sich in der Justizanstalt Eisenstadt die „Creme de la Creme der ukrainischen Mafia“ befinde.

Kontakt zur ukrainischen Mafia hergestellt?

Er habe mit dieser Mafia Kontakte hergestellt und eine Ukrainerin geheiratet, weshalb die ukrainische Mafia jetzt „alles für ihn tun“ werde.

Am 3. Mai 2022 erzählte er seiner Mutter, er habe die ukrainische Mafia bereits „in Gang gesetzt“ und beauftragt, seine Ex-Gattin umzubringen. Es werde aussehen „wie ein Unfall“. Der Angeklagte bekannte sich vor Richterin nicht schuldig. Zum Vorfall mit dem Justizwachebeamten sagte er: „Es fielen derartige Worte, aber in anderem Zusammenhang.“ „Wie kommen meine Enkel dazu, dass ihr Vater ihre Mutter umbringen will? Das ist schrecklich!“, sagte die Mutter des Angeklagten.

Der Prozess wurde vertagt. Über den Angeklagten wird ein psychiatrisches Gutachten erstellt.

