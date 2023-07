Bester KFZ-Techniker-Lehrling des Landes kommt aus Mörbisch

In Pinkafeld matchten sich die besten KFZ-Techniker-Lehrlinge im Burgenland um den Landesmeistertitel. Den Sieg holte sich ein Lehrling von Toyota Buchreiter in Eisenstadt: Der junge KFZ-Techniker Elias Plöchl setzte sich gegn die rot-goldene Konkurrenz durch. Dazu gratulierte nun auch Landesrat Leonhard Schneemann: „Elias Plöchl hat sich durch diese herausragende Leistung sowie mit Fleiß und Ehrgeiz diesen Titel gesichert. Diese Leistung ist außergewöhnlich. Ich gratuliere von Herzen und freue mich, wenn es das Können der burgenländischen Lehrlinge auch vor den Vorhang schafft. Das spricht einerseits für die Qualität der Lehrlingsausbildung im Burgenland und andererseits für das Engagement und das Geschick unserer Lehrlinge.“

Sowohl beim theoretischen, als auch beim praktischen Teil glänzte der junge Mörbischer in der Berufsschule Pinkafeld und setzte sich somit vor Patrik Paul (Auto Posch GmbH, Jennersdorf) und Friedrich Scherhaufer (Josef Kamper, Neusiedl am See) durch.