Zudem startete Winkler ihre Offensive für das Ehrenamt. Dieses sei „eine der wichtigsten Säulen der Gesellschaft. Vor allem das Burgenland, wurde in seinem 100-jährigem Bestehen, besonders von den Tugenden Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt geprägt. Wichtige Bereiche unseres Lebens und viele Abläufe des Alltags könnten ohne den ehrenamtlichen Einsatz wohl nicht stattfinden.“, so die Jugendlandesrätin. Die Aktion richtet sich vorwiegend an junge Menschen und soll diese animieren, sich in Vereinen und Organisationen vermehrt einzubringen. Dazu soll auch eine eigene Plattform eingerichtet werden.