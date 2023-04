Blasmusiker matchten sich in Müllendorf

Vollbild

Kapellmeister David Suttner und Obmann Lorenz Wesselich vom Musikverein Dorfmusik Zillingtal. Der Musikverein Rust unter Leitung von Kapellmeister Michael Lehner fuhr beim Landeswertungsspiel 85,33 Punkte bei der Konzertmusik in der Stufe D ein. Johannes Biegler und Matthias Lehner von der Bauernkapelle St. Georgen freuen sich schon auf die Jubiläumsfeier zum 60-jährigen Bestehen am 15. April im Eisenstädter Dom. Krankheitsbedingt stark dezimiert musste der Musikverein Großhöflein antreten. Landeskapellmeister Hans Kausz (Mitte) überreichte Obmann Florian Blümel (r.) und Kapellmeister Andreas Brenner (l.) die Urkunde für den ausgezeichneten Erfolg. Der Jugendmusikverein Wulkaprodersdorf war das erste Mal seit zwei Jahren wieder mit dabei und freut sich über 90,33 Punkte in der Stufe B. Zum ersten Mal mit dabei waren zudem Musiker der „MusicGäng“.

