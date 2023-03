Leithaprodersdorfer Menitz: „Wieder mehr Heurigen“

Im Bezirk Eisenstadt Umgebung stehen die landwirtschaftlichen Betriebe vor einer besonders schwierigen Situation: Das starke Wachstum und die hohen Grundstückspreise lassen die Ackerfläche zugunsten von Baugründen verschwinden.

„Da treffen oft unterschiedliche Interessenslagen aufeinander“, seufzt Menitz, „wir treten aber für Ressourcenschonung ein.“ Für junge Bäuerinnen und Bauern sei es zunehmend wieder interessant, die elterlichen Betriebe zu übernehmen? „Da hat es bei uns im Bezirk einen Generationenwandel gegeben. Man sieht schon, dass immer mehr junge Menschen einen Heurigen aufmachen. Das ist sehr erfreulich und das wollen wir unterstützen.“

Geht sich die Politik neben so einem harten Job überhaupt aus? Es sei nicht einfach, lacht Menitz, aber wichtig: „Wer etwas verändern will in Gemeinde oder Berufsstand, muss aktiv werden. Das rate ich besonders den jungen Leuten.“

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.