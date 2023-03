Rennen um die Gunst der Bauern auch im Bezirk Eisenstadt

Werbung

Am Sonntag stellt die Landwirtschaftskammer (LK) die Weichen für die Zukunft neu. Die SPÖ Bauern kämpfen um künftig mehr Mitspracherecht in der Kammer. Spitzenkandidat der SPÖ Bauern im Bezirk Eisenstadt ist dabei der Mörbischer Thomas Wallner. „Egal ob Bäuerin, Bauer, Grundbesitzerin oder Grundbesitzer, wir alle sollen Gebrauch von unserem Wahlrecht machen“, schwingt der Landwirt und Touristiker die Werbetrommel, auch generell für eine starke Wahlbeteilligung. Denn „vielen wissen gar nicht, dass auch sie wahlberechtigt sind.“ Zur Wahl darf nämlich jeder gehen, der land- und forstwirtschaftliche Flächen im Wert von über 1.500 Euro besitzt.

Bei den letzten LK-Wahlen erkämpften die SPÖ Bauern in Mörbisch die Mehrheit — „angesichts der Kräfteverhältnisse in der LK eine Sensation.“ Diesmal könnte es aber knapp werden, schätzt Wallner: „Ich denke schon, dass das wieder möglich sein sollte, obwohl es ungleich schwieriger wird, da der übermächtige ÖVP-Bauernbund erstmalig einen Kandidaten aus Mörbisch aufgestellt hat.“ Im Ort sei die SPÖ jedenfalls seit 20 Jahren mit einem Kammerrat vertreten und in der Bauernschaft verankert. Die Stärke der SPÖ Bauern sei hier „historisch gewachsen.“Thomas Wallner aus Mörbisch ist Spitzenkandidat der SPÖ Bauern im Bezirk. Den Erfolg in seiner Heimat bei der letzten Wahl möchte er 2023 wiederholen.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf besuchte Thomas Wallner in seinem Hof in Mörbisch zur Wahlkampfbesprechung. Foto: SPÖ Bauern, M/L Sedlatschek

