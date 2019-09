Gaby Schwarz fiel mit ihrem Sieg in der Altersklasse Ü50 in beide Gruppen, sie lief die sieben Kilometer in einer Zeit von nur 31:29,7 Minuten. Insgesamt waren über 1.000 Läuferinnen in der Storchenstadt am Start, sehr zur Freude von Frauenlandesrätin Astrid Eisenkopf, die ebenfalls beim Event mitlief.