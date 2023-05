Song Challenge: Laura Del Fiore holt sich den Sieg

Neben Siegerin Laura Kozul aus Großhöflein schafften es Benjamin Gedeon mit seinem Song „Fall into your Arms“, Anton Josef mit „Festival Fever“, Crowdfleckerl mit „Insel zu Insel“ und Fleks mit dem Lied „Robocop hunts Cinderella“ in die Top 5. Sie durften sich auf Preisgelder von 1.000 bis 3.500 Euro freuen. Der heuer erstmals vergebene und mit 500 Euro dotierte Preis für den besten Newcomer (bis 18 Jahre) ging an Sofia Luz und ihren Song „Never known you before“.

Nicht nur die Qualität der Beiträge stimmte, auch quantitativ war die heurige Ausgabe ein Rekord, so viele Teilnehmer wie 2023 gab es noch nie, freut sich Initiatorin Daniela Winkler. So viele Interpreten und Bands wie noch nie nutzten heuer die große Chance und reichten ihre selbst komponierten Musikstücke ein. Jugendlandesrätin Daniela Winkler zeigte sich über die rege Teilnahme erfreut: „Die SongChallenge ist eine Riesenchance für junge Musikerinnen und Musiker. Dieser Wettbewerb bietet ein breites Betätigungsfeld und viele Gestaltungsmöglichkeiten. Wir bieten dazu eine große Bühne und setzen mit den Geldpreisen zusätzlich einen großen Anreiz, daran teilzunehmen. Das Preisgeld wurde auf insgesamt 14.000 Euro erhöht.“

Bei der SongChallenge 2023 wurden insgesamt 21 Musikstücke von Bands bzw. SolointerpretInnen und -interpreten aus den Bereichen Hip Hop, Indie, Metal, Pop und Rockmusik eingereicht. Im Fokus steht dabei nicht nur das musikalische Talent, sondern auch das Liederschreiben steht bei den Singer/Songwritern ganz oben: es werden ausschließlich selbst geschrieben Lieder gewertet. Das Alter darf 30 Jahre nicht übersteigen.

Das Resultat ist eine Kombination aus User-Voting und Jury-Bewertung. Die nächste Runde für 2024 ist bereits fixiert.

Infos zur SongChallenge gibt es unter https://songchallenge.at/.

Foto: zVg, Christoph Novak

Die 10 besten Singer und Songwriter:

Laura Del Fiore – One More Night

Benjamin Gedeon – Fall Into Your Arms

Anton Josef – Festival Fever

Crowdfleckerl – Insel zu Insel

FLEKS – Robocop Hunts Cinderella

evil pinkie – Hard Drive

Monokay – I Swallowed the Keys

Nina Wittmann – Nur mit dir

Mindblind – Wos is passiert

Sofía Luz – Never Known You Before

