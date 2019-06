Grund dafür ist ein Leck in einem Wasserrohr, das man finden und reparieren musste. Im Zuge der Arbeiten an der undichten Stelle wurden die vier Säle zur Sicherheit nicht genutzt, bestätigte eine Sprecherin des Krankenhauses am Donnerstag einen Bericht des ORF Burgenland.

Die Sanierungsarbeiten haben bereits am Dienstag begonnen. Morgen, Freitag, sollen alle vier Säle wieder wie gewohnt genützt werden können. Für die Patienten habe es durch die Sperre so gut wie keine Beeinträchtigungen gegeben, heißt es vonseiten des Krankenhauses. Man habe die OP-Zeiten ausgedehnt, das für solche Fälle vorgesehene Notfallmanagement habe gegriffen. Deshalb sei es nur zu "geringfügigen Verschiebungen" gekommen.