"Eiserne" Beziehung: „ So glücklich wie am ersten Tag“

„Man muss sich vertrauen und immer ehrlich sein, das ist die Basis für jede glückliche Partnerschaft“, sind sich Maria und Josef Pluschkovits über das Erfolgsrezept ihrer jahrzehntelangen Ehe einig. Vergangenen Mai durfte das Paar das seltene Jubiläum der Eisernen Hochzeit feiern.

Offizieller Start ins gemeinsame Leben.1957 ging das Paar den Bund der Ehe miteinander ein. Foto: Foto zVg

Bevor sich die Wege der beiden kreuzten, durchlebten sie jedoch eine raue Kindheit, geprägt vom 2. Weltkrieg und der Nachkriegszeit. Eigentlich sei er als damals Achtjähriger gerne zur Schule gegangen, erinnert sich Josef, die Zeit sei allerdings von fast täglichem Bombenalarm überschattet gewesen: „Wenn der Kuckuck schreit, haben wir damals immer gesagt.“ Sofort sei der Unterricht unterbrochen worden, die Klassen liefen in den Bunker. Im zarten Alter von 14 Jahren bekam Josef schließlich seinen Einberufungsbescheid. „Meine Angst war in diesem Moment größer, als die Vaterlandsliebe“, so der 92-Jährige. Einrücken musste der Jugendliche letztendlich dennoch nicht: „Drei Tage bevor es so weit war, kamen die Russen nach Leithaprodersdorf. Auch wenn wir rückblickend vom Krieg größtenteils verschont geblieben sind, so hatten wir während der Besatzungszeit nicht viel Grund zum Lachen.“

Doch das änderte sich schlagartig, als sich Maria und Josef 1952 auf einem Dorffest über den Weg liefen.

„Es war Liebe auf den ersten Blick“

Als sich ihre Blicke trafen, war es um den jungen Mann geschehen: „Mir fiel direkt ihre offene und lebensfrohe Art auf. Da wusste ich, genau danach habe ich gesucht. Es war Liebe auf den ersten Blick. “ Eine Woche danach folgte das erste Treffen. Ganz der Kavalier, wartete Josef mit Blumen auf seine Herzdame und lud sie zudem auf ein Eis und einen Kinobesuch ein. Einige weitere Treffen später war für beide klar: Wir wollen nicht mehr ohne einander sein. „Diese Anfangszeit war so aufregend“, schwelgt die 88-Jährige in Erinnerungen: „Wir waren so jung, verliebt und bereit für alles, was noch kommt.“

Fünf Jahre später stellte Josef schließlich seiner Maria die Frage aller Fragen. „Die Hochzeit war alles andere als glamourös, nicht so, wie man es heute kennt. Aber wir hatten uns und das reichte“, so die Leithaprodersdorferin. Geheiratet wurde am 15. Mai 1957 in der Wallfahrtskirche Maria Schutz. Dann wurde mit der engsten Familie nicht allzu lange gefeiert, hieß es doch am nächsten Tag früh aufstehen, um im landwirtschaftlichen Betrieb zu arbeiten. „Wir haben nicht einmal miteinander getanzt“, so Maria – der Hochzeitstanz sei allerdings bei der Silbernen Hochzeit nachgeholt worden. Das selbstgenähte Brautkleid befindet sich übrigens immer noch im Kleiderschrank. „Jedes Mal, wenn ich es sehe, erinnere ich mich an diesen Tag zurück und mir huscht ein Lächeln über die Lippen.“

Gemeinsam durch dick und dünn

Den Spruch „in guten wie in schlechten Zeiten“ nahmen die beiden wörtlich und durchlebten gemeinsam Höhen, wie die Geburt ihrer beiden Kinder, aber auch Tiefen, wie zahlreiche Operationen von Josef. In diesem Miteinander liege auch das Erfolgsrezept ihrer langen Ehe, betont Josef: „Man braucht so wenig, um glücklich zu sein. Mit diesem Materialismus in unserer heutigen Gesellschaft kann ich so gar nichts anfangen.“

Auf die Frage, was er an seiner Gattin am meisten schätze, lässt Josefs Antwort nicht lange auf sich warten: „Ihre Ehrlichkeit und ihren Humor. Das verbindet uns seit der ersten Minute. Wir haben immer einen Scherz auf Lager und nehmen uns selbst nicht allzu ernst.“ Das Paar hofft auch weiterhin auf zahlreiche gemeinsamen Momente – dabei nicht fehlen dürfen die beiden Kinder, sieben Enkelkinder und neun Ur-Enkerl. „Mit Maria an meiner Seite würde ich alles nochmal genauso machen. Nach 65 Jahren bin ich noch so glücklich, wie am ersten Tag“, schwärmt der 92-Jährige.

