„Glück schmeckt nach Mischbrot“: Heinschink im Porträt

Roggenbrot und Mischbrot wie aus früheren Tagen gibt es bei Petra Heinschink aus Leithaprodersdorf. Mit den Original-Rezepten ihrer Oma wagte sie heuer bereits die Teilnahme an der steirischen Brotprämierung und erhielt für beide Brotsorten Gold.

Auch für 2023 stehen bereits engagierte Vorhaben an: „Ich plane einen Ab-Hof-Verkauf und möchte auch Kurse geben. Eigentlich wäre das bereits für heuer vorgesehen gewesen, leider hat mir aber eine Verletzung an der Hand einen Strich durch die Rechnung gemacht – daher kann ich derzeit auch nur in kleinen Mengen backen.“

Einladendes Körberl mit ausgezeichnetem Brot. Foto: BVZ

Das Backen war immer schon Petras Lieblingsbeschäftigung. Selbst als sich andere Kinder zum Spielen trafen, blieb sie lieber bei ihrer Oma in der Küche und schaute ihr beim Backen zu. Von Sachertorten, Cremeschnitten, bis hin zu verschiedensten Strudelvariationen – ihre Oma brachte Petra alles bei, was sie wissen musste.

Vor einigen Jahren wurde Petra dann bewusst, wie sehr ihr das frischgebackene Mischbrot ihrer Oma fehlt. „Dieser frische Brotduft, ihre bunte Kochschürze und das Kopftuch sind noch immer tief in meiner Erinnerung verankert“, so die Leithaprodersdorferin.

Nachdem sie bereits regelmäßig Mehlspeisen auf Bestellung fertigte, war es nun an der Zeit, sich im Brotbacken zu versuchen. „Ich habe jahrelang vergeblich nach dem Original-Rezept meiner Oma gesucht“, erzählt die 47-Jährige.

Nach etlichen Versuchen und Experimenten mit verschiedensten Zutaten gelang ihr schließlich nach acht Jahren der Durchbruch. „Diesen Moment, als ich feststellte, dass dieses Brot genau wie jenes aus meiner Kindheit schmeckt, werde ich nie vergessen“, erinnert sich die Bäckerin.

Von der Bankangestellten zur Bäckerin

Von da an, war ihr klar, dass sie nichts anderes mehr machen möchte. So kündigte sie kurzerhand im August 2021 ihren Job als Bankangestellte. Keine leichte Entscheidung für die 47-Jährige: „Ich mochte meinen Beruf. Meine Kollegen und Kunden fehlen mir auch heute noch, aber ich musste Prioritäten setzen.“

Danach ging alles sehr schnell. Der Keller wurde zu einer Backstube umfunktioniert. Außerdem machte die Leithaprodersdorferin in der Landwirtschaftskammer eine Ausbildung zum Brotsommelier. Dort lernte sie die „Brot-Päpstin“ Eva-Maria Lipp und den Bäckermeister Johann Kappl-müller kennen und konnte sich so Wissen aneignen.

„Mein größtes Vorbild bleibt allerdings die Oma“, lacht Petra. An einen Spruch erinnert sie sich besonders gut: „Kein Brot ist zu hart, aber gar kein Brot zu haben, ist hart. Wenn man nicht viel hat, erfreut man sich an den einfachen Dingen. Glück schmeckt daher für mich nach Mischbrot.“

„Lebensmittel müssen wieder etwas wert sein“

Und genau diese Botschaft möchte Petra nach außen tragen und auch an die jüngere Generation weitergeben. Da Familie Heinschink auch einen eigenen Bio-Betrieb bewirtschaftet, in dem sie vorwiegend Rüben, Weizen, Dinkel und Roggen anbaut, weiß sie, wie wertvoll Zutaten sind. „Mein Ziel ist es, dass Bauern in der Gesellschaft wieder einen Stellenwert haben. Unsere Lebensmittel müssen als Mittel zum Leben wieder etwas wert sein“, so die Bäckerin. Petras Brot erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit. Auf Nachfrage, was eine gute Bäckerin ausmacht antwortet sie: „Gute, regionale Zutaten, viel Liebe und Zeit beim Backen.“ Ihr Geheimrezept für das unvergleichbare Oma-Brot behält sie hingegen für sich.

Auch in Zukunft möchte Petra ihr Sortiment nur um verschiedenste Brotsorten erweitern. Die Perfektionistin tüftelt ungefähr ein Jahr an einem neuen Rezept, bis sie es zum Verkauf anbietet. Schließlich müsse alles die gleiche Qualität, Form und natürlich den gleichen Geschmack haben. Ihre Familie muss dabei stets als Verkoster herhalten.

Sieg bei Brotprämierung

Bei der steirischen Brotprämierung im heurigen Sommer konnte sich Petra gegen viele Konkurrenten durchsetzen und holte sowohl für ihr Roggen- als auch für ihr Mischbrot Gold. Damit habe sie „nie gerechnet“, freut sich die 47-Jährige auch heute noch, für sie sei die Auszeichnung aber schon auch eine Bestätigung, dass sie ihr Handwerk beherrsche.

Auch ihr Ehrgeiz wurde dadurch geweckt, ihr Ziel für das nächste Jahr ist, sich bei einer erneuten Teilnahme den Landessieg zu erkämpfen. Für ihren Erfolg ausschlaggebend sei ganz besonders auch der Rückhalt in der Familie – und natürlich die Oma: „Durch sie bin ich die, die ich heute bin, nämlich eine gute Bäckerin.“

