„Kindertage“: Abwechslung und Spaß in den Ferien

Besuche im Haus der Musik sowie in der Österreich-Zentrale der Päpstlichen Missionswerke in Wien, ein Ausflug nach Carnuntum oder etwa ein Tag im Zeichen der Wikinger - bereits bisherige Sommer-Aktivitäten spiegeln das auch heuer wieder abwechslungsreiche Programm der bereits traditionellen „Kindertage“ in Leithaprodersdorf wider.

Das an Vormittagen stattfindende Angebot werde auch „ähnlich gut wie in den Vorjahren“ angenommen, freut sich die langjährige Organisatorin und Gemeindevorständin Birgit Ulrichshofer: „Es ist auch wirklich toll, dass so viele Personen aus dem Ort etwas dazu beitragen! So ist unter anderem etwa unser Archäologenteam mit dabei, die Bücherei veranstaltet einen Workshop und seitens der Feuerwehr wird es wieder einen Action-Day geben - um nur einige zu nennen.“

Das Angebot richte sich in erster Linie an Kinder aus der Gemeinde im Volksschulalter, so Ulrichshofer, manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien aber auch bereits etwas älter. Anmeldungen sind nach wie vor und auch nur für einzelne Tage möglich. „Pro Veranstaltung sind im Schnitt etwa 20 Kinder dabei“, schildert die Organisatorin. Was die Kosten betreffe, laufe vieles über Sponsoren.