Thema „Bauen“ beschäftigte Gemeinderat

„Das Kommunal- und Regionalplanungsbüro AIR aus Eisenstadt hat für unsere Gemeinde einen Bebauungsplan erstellt, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken - also Bauweise, Baulinien, Bebauungsdichte, Bauhöhe, notwendige Grundstücksgröße festlegt“, erklärte Bürgermeister Martin Radatz (ÖVP). Der Bebauungsplan „Gesamtes Ortsgebiet“ war, wie üblich, in der Gemeinde zur Einsicht aufgelegen und wurde nun im Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Überarbeitet wurde zudem die Förderung für Bauen im Ortskern - die neuen Richtlinien für „bodenverbrauchsparendes Bauen“ wurden im Gemeinderat nun ebenfalls einstimmig abgesegnet. „Eine wichtige Neuerung ist: Eine genehmigte Wohnbauförderung vom Land Burgenland ist nicht mehr Voraussetzung“, betonte der Ortschef. Durch Neu-, Aus-, Auf-, oder Zubau neugeschaffene Flächen werden mit 100 Euro je m² Wohnnutzfläche, höchstens jedoch mit 15.000 Euro gefördert. Die Maximalförderung beträgt 20.000 Euro innerhalb von 30 Jahren pro Bauplatz. Erfolgt vor einem Neubau ein Abriss, werden 30 Prozent der Nettokosten (maximal15.000 Euro) gefördert. Die Antragstellung muss innerhalb von sechs Monaten nach der Fertigstellungsmeldung bei der Gemeinde erfolgen. Der Förderwerber muss gebürtiger Leithaprodersdorfer sein und bei Antragsstellung am Förderobjekt den Hauptwohnsitz haben.

Was etwaiges Baugebiet in der Ried Bachreuth betrifft, sollen die archäologischen Grabungen fortgesetzt und die nächsten Parzellen untersucht werden. Den Zuschlag erhielt die Wiener Firma Karkowski.

Ersatzfahrzeug für die Feuerwehr

Unter anderem stand weiters die Ortsfeuerwehr im Fokus der Sitzung - so wurde etwa beschlossen, einen Leasingvertrag für ein Ersatzfahrzeug abzuschließen. Dieses würde benötigt, da das neue Mannschaftstransportfahrzeug erst kommendes Jahr angeliefert werde, begründete Radatz den Schritt. Seit Monatsbeginn übernimmt die Gemeinde außerdem ein Drittel der Ausbildungskosten für Feuerwehrmitglieder, die den Führerschein der Klasse C+E ablegen möchten. „Ein neuer Teleskoplader, der vom Land finanziert wird und im Bezirk Eisenstadt zum Einsatz kommt, wird in unserem Bauhof stationiert. Unsere Ortsfeuerwehr hat sich beworben und den Zuschlag bekommen. Der Teleskoplader kann mit einem Anhänger transportiert werden, man braucht aber eben die entsprechende Lenkerberechtigung“, so der Bürgermeister.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.