Für die Sammlung entschieden sich die Kinder freiwillig, Motivation war sicherlich das zuvorgehende Gespräch mit den Schülern über das Thema „Armut“. Man konnte sich aussuchen, ob der Schuhkarton an ein Mädchen oder einen Buben geht.

Die Schuhkartons werden dieses Jahr an bedürftige Kinder in Montenegro geschickt. Die Aktion findet jedes Jahr bis 15.11. statt, heuer waren alle Schüler der VS Leithaprodersdorf daran beteiligt.