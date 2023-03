„Lesek(l)ick“ Projekt für mehr Lesefreude von Volksschülern in Eisenstadt startet

Lesezeit: 2 Min

Im Bild v.l.n.r.: Direktorin Charlotte Toth-Kanyak, Ingrid Karner (PPH Burgenland), Bildungslandesrätin Daniela Winkler, PPH-Rektorin Sabine Weisz, Pädagogischer Dienst-Leiter Jürgen Neuwirth sowie Markus Reiter, Stefan Meller und Anna Stiglitz von der PPH mit Schulkindern der VS Eisenstadt. Foto: Büro Winkler, Christoph Novak

U m die Lesekompetenz von Volksschulkindern zu fördern und ihnen die Freude am Lesen zu vermitteln, hat die Pädagogische Hochschule (PPH) Burgenland das Projekt „Lesek(l)ick“ entwickelt. Dabei handelt es sich um Unterrichtsmaterialien, die auf bewährte analoge und digitale Medien zurückgreifen. Nach Tests in der Praxis werden die Materialien auf der Lernplattform Skooly zur Verfügung gestellt. Bildungslandesrätin Daniela Winkler, PPH-Rektorin Sabine Weisz und Jürgen Neuwirth von der Bildungsdirektion gaben am vergangenen Donnerstag in der Volksschule Eisenstadt den Startschuss für das Projekt.