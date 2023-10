Zillingtal: Spätsommerwetter lockte zu Bücherkaffee und auf Sportplatz

Am letzten Samstag war so einiges los in Zillingtal: In der Bibliothek fand das monatliche Treffen der Bücher-Ladys statt. Die Gruppe trifft sich, um gelesene Bücher zu besprechen und gemeinsam die Zeit bei Kuchen und Kaffee zu genießen.

Auch am Sportplatz gab es was zu sehen. Dort lud nämlich der SC Zillingtal, unter Alfred Pöpperl, zu Kroatischen Spezialitäten, wie Ćevapčići und Karlovačko.