Bücherei Hornstein knackt 500er-Marke

„Ich freue mich und bin stolz auf das gesamte Team, welches zum umwerfenden Erfolg unserer Bücherei beiträgt“, freut sich Bürgermeister Christoph Wolf mit Leiterin Elisabeth Szorger über einen „Meilenstein in Rekordzeit“. Die 500. Leserin, die dreijährige Tessa, besuchte mit ihrem sechsjährigen Bruder – schon ein eifriger Leser der Bücherei und nicht zuletzt mit seiner Schulklasse aus der Volksschule Hornstein regelmäßiger Besucher –die Bücherei, um sich auch zu registrieren und gleich ein paar neue Bilderbücher aus dem großen Angebot auszusuchen.

Bürgermeister Christoph Wolf begrüßte die neue Leserin persönlich „Es freut mich sehr, dass so viele Hornsteinerinnen und Hornsteiner regelmäßig das Angebot der Bücherei nutzen und natürlich besonders, dass die Kleinsten ihre Lesekarrieren hier starten und sich wohl im wunderschönen Ambiente fühlen. Ich bin stolz darauf, dass die Bücherei als Bildungsinstitution einen wesentlichen Beitrag in Hornstein leistet!“

An drei Öffnungstagen pro Woche kommen Besucher in die Bücherei, sind vormittags auch Schulklassen oder Kindergartengruppen aus Hornstein angekündigt, werden die Pforten entsprechend öfter geöffnet. Vor allem auch der Altersgruppe der zwei- bis zehnjährigen ist die Bücherei durch die regelmäßigen Besuche mit ihren Gruppen gut bekannt. „Sehr viele Kinder sind oder werden darüber hinaus auch privat mit ihren Familien Stammleser, aber auch aus den umliegenden Ortschaften gibt es aufgrund unseres großen und ständig erneuerten Angebotes, den laufenden Veranstaltungen und weil die Bücherei einfach ein so gemütlicher Wohlfühlort und sozialer Treffpunkt ist zahlreiche treue Stammleser“ freut sich Büchereileiterin Mag. Elisabeth Szorger.

Im erst dritten Bestandjahr – corona-bedingt mussten bekanntlich von Beginn an Pausen eingelegt werden – erreicht die Bücherei Rekordzahlen, die sich sehen lassen können. Die im Oktober 2021 auf 180 m² im Forsthaus Hornstein neu eröffnete Bücherei

· wird von 14 fast ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut,

· die im Jahr 2022 insgesamt 1.768 Arbeitsstunden beschäftigt waren,

· 3.104 Besucher haben im letzten Jahr

· 11.875 mal ein Buch ausgeborgt,

· weitere 1.526 mal haben Besucher bei 63 Veranstaltungen unsere Schwelle überschritten.

· Insgesamt stehen per Stichtag 5.673 Medien (Bücher, Tonies, Spiele) zur Verfügung

· 3.126 mal wurde unsere online-Bibliothek auf der Homepage besucht

