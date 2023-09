Spannender neuer Purbacher Krimi

Gelesen wird nicht nur in, sondern auch über Purbach: „Eine Leiche am Christtag, noch dazu vor der Pfarrkirche im schönen Purbach. Da kann Bruder Benedikt nicht anders, als den Geschehnissen selbst auf den Grund zu gehen“, macht der Teaser Lust auf mehr. Protagonist des Krimis ist der ehemalige Gefängnisseelsorger Bruder Benedikt, der von der Großstadt ins beschauliche Purbach verssetzt wurde. Aber nicht nur kirchlich geht es im Krimi zu, tituliert ist das ganze als „Strizzi-Roman“: Rotlicht und Unterwelt treffen auf Katholizismus und Himmlisches. Als der Klosterbruder am Christtag die Leiche des Puff-Besitzers Jean vor seiner Kirchentür entdeckt, sattelt der Geistliche auf Hobby-Profiler um und nimmt Ermittlungen auf.

Der Kulturverein um Obmann Franz Steindl lädt am 22. September zur Lesung mit Autor Frühwirth in den Purbacher Pfarrstadl.