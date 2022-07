„Buchstabensuppe“: Schreiner bot Literatur für Kids

Victoria Schreiner alias Buchstabensuppe mit ihrem Mann Gernot, mit dem si egemeinsam den Weinbaubetrieb in Rust führt. Nebenbei ist die Tausendasassa auch als Sozialarbeiterin tätig und spielt Improvisationstheater. Alle Elemente verbinden sich bei ihren Mitmachlesungen wie jener am Dienstag in ihrem Bioweingut.

Foto: zVg