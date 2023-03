„Let Me Entertain You“ Robbie-Williams-Band im Eisenstädter Haydn-Konservatorium

Internationale Anerkennung. Die Robbie Williams Band kommt ins Joseph-Haydn Konservatorium des Landes Burgenland: (v.l.) Gitarrist Tom Longworth, Schlagzeuger Karl Brazil, Bassist Jerry Meehan. Foto: zVg HaydnKons

A m 16. und 17. März 2023 tritt Robbie Williams in der ausverkauften Wiener Stadthalle auf. Das ist nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist, dass seine Band am Freitag, dem 17. März im Joseph-Haydn-Konservatorium in Eisenstadt von 10 bis14 Uhr einen Workshop für Studierende und Gäste abhält. Haydn-Kons-Direktor Gerhard Krammer und Geschäftsführer Franz Steindl sind begeistert: „Das ist eine Sensation. Hier zeigt sich, dass unser Institut in Fachkreisen bereits einen Namen hat und unsere internationale Ausrichtung angenommen wird.“