Neue Pop-Musik aus Iron City

Sich stets neu zu erfinden ist etwas, das Künstler erst so richtig gut werden lässt. Ansonsten wäre Johnny Cash ja Kirchenmusiker und Michael Jackson Teil seiner Geschwister-Kombo geblieben. Genau diesen Prozess hat auch Alexander Grill hinter sich. Der 31-jährige Eisenstädter kommt eigentlich aus dem Punk, mit seiner alten Punk-Band gewann er sogar den Bandwettbewerb des Landesjugendreferates.

„Ich habe aber immer schon verschiedene Musikrichtungen gehört, von Metal bis Pop war alles dabei – und bei dem Pop bin ich dann auch geblieben“, erklärt Grill der BVZ seinen Sinneswandel. Es waren aber nicht die einsamen Stunden im Corona-Lockdown, auch keine Dreißiger-Krise, sondern es war einfach Zeit für eine Veränderung. Grill gab sowohl den Punk als auch die fast schon dazugehörigen Alkoholexzesse auf: „Ich möchte einfach klarer im Kopf sein, hab gemerkt, dass ich so kreativer und produktiver bin.“

Vor rund einem halben Jahr ging es los, im September trat er im E-Cube das erste Mal als Lex Candy auf. „Lex“, erklärt er, ist die Kurzform von Alexander, „Candy“ eine Abwandlung seines Spitznamen Xandi.

Der Name steht also schon mal, die ersten drei Musikvideos sind auch schon fertig und auch die Studio-Sorge fällt für Grill weg. In seinem „Gartenhaus-Studio“ in Trausdorf produziert er seit Jahren schon für verschiedene Bands, jetzt will er sich aber mehr um sich selbst kümmern. Das Resultat hat einen langen Namen: „You‘ve Done The Right Thing, Let‘s Move On And Celebrate Life“ heißt die EP (quasi ein Kurz-Album) von Lex Candy. Sie erscheint am 10. März. Mit dabei ist die Hymne der Menschen, der Menschen, für die es o.k. ist, anders zu sein: „The Ballad Of The Underdogs“, zu der es auch ein Musikvideo auf YouTube gibt. „Beim Dreh im Schneefall hab ich mich gleich ordentlich verkühlt“, lacht Grill.

Am 17.3. ist die Release-Party im Wiener Rhiz, eine in Eisenstadt soll folgen: „Ideal wäre eine kleine, feine Location.“ Für alles Weitere gilt das Motto von Lex Candy, das auch gleich sein Tipp für junge Musiktalente ist: „Immer auf das Bauchgefühl hören.“

