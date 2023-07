Lions Eisenstadt luden zum Quiz auf die „Alm“

Am Mittwoch Abend fand ein solcher in Eisenstadt im Gourmetrestaurant „Die Alm by Rabina“ statt. Der Lions Club Eisenstadt ist eine gemeinnützige Organsisation, deren Ziel es ist, in Not geratene Menschen zu unterstützen. Dabei wird eng mit Vereinen wie „Rettet das Kind“, „Die Tür“, dem Hilfswerk sowie dem Sozialreferat der Stadt Eisenstadt und der Bezirkshauptmannschaft zusammengearbeitet. Da es in Notsituationen gilt, rasch Hilfe zu leisten, springt der Lions Club Eisenstadt relativ unbürokratisch ein. Manchmal sind es Kleinigkeiten, wie das Ersetzen einer kaputten Waschmaschine, mit denen einzelnen Menschen geholfen wird. Oft sind es aber auch existenzbedrohende Situationen, wie drohende Delogierungen infolge von Mieten oder Stromrechnungen, die nicht bezahlt werden konnten, die es zu verhindern gilt.

Prävention

1969 wurde der Lions Club Eisenstadt gegründet und von damals bis heute wurde eine halbe Million Euro gesammelt, die in karitative und kulturelle Projekte vor allem im Bezirk Eisenstadt und Umgebung floss. Seit nunmehr zwölf Jahren ist der Lionsclub auch in Volksschulen im Einsatz. Mit der Aktion „Mein Körper gehört mir“ werden Kinder mithilfe von Schauspielern und Psychologen für Gefährdungs- und Missbrauchssituationen sensibilisiert. Um solche und ähnliche Projekte weiter ermöglichen zu können, veranstaltet der Club seit einiger Zeit Quizabende auf „Der Alm“. Fünf solcher Events haben schon stattgefunden.

Auf die Plätze, fertig, los!

Am vergangenen Mittwoch kamen 25 Menschen zusammen , die an Vierertischen Rateteams bildeten. Der Präsident Herr Peter Bolech stellte sehr unterhaltsam 20 Fragen über deren Lösung dann drei Minuten eifrig und oft lachend diskutiert wurde. Der Vorstand Herr Gerhard Jeidler untermalte diese drei Minuten mit spritziger Musik, die für Stimmung sorgte und die „Nachbarn“ daran hinderte zu schummeln. Die Themengebiete der Fragen reichten von Geografie, über Literatur, Biologie, Logik bis hin zu Sport oder ähnlichem. Nach zwei Stunden standen die Sieger fest und diese konnten sich über vier Eintrittskarten ins Schloss Esterhazy zu einem Konzert mit Michael Schade freuen.

www.lionsclub-eisenstadt.at

Der Abend war ein wirkliches Erlebnis und die gelungene Kombination von einem unterhaltsamen Quiz mit einem anschließenden exzellenten Abendessen in einzigartiger Atmosphäre schrie nach Wiederholung. Und diese findet auch statt. Bis Ende September wird jeden letzten Mittwoch im Monat ein derartiges Event veranstaltet, dessen Reinerlöse in weitere karitative Projekte fließen werden. Der nächste Termin ist der 26. Juli. Informationen dazu findet man auf der Homepage des Lions Clubs Eisenstadt: www.lionsclub-eisenstadt.at.