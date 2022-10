Gemeinderats im Bezirk Eisenstadt

Werbung

14:30 Uhr: Stotzing: SPÖ legt zu, Tiwald bleibt Ortschef

Thomas Tiwald verteidigt für die ÖVP Stotzing Foto: Kaiser, Gollubics-Prath, Wagentristl

Stotzing: Herausforderer Gerald Pangl (SPÖ) lieferte ein spannendes Rennen. Foto: Kaiser, Gollubics-Prath, Wagentristl

Die SPÖ konnte in Stotzing mit einem Plus von 16,67 auf 39,87 Prozent der Stimmen deutliche Gewinne einfahren und auch zwei neue Mandate (gesamt nun fünf) holen. Klare Nummer eins trotz deutlicher Verlusten bleibt aber die ÖVP mit 60,13 Prozent und acht Mandaten. Bei der Bürgermeisterwahl erreichte Thomas Tiwald von der ÖVP 57,55 Prozent der Stimmen, gegenüber der Wahl 2017 ein Minus von fast 26 Prozentpunkte.

Tiwald zeigt sich dennoch sichtlich erleichtert: „Eine Anspannung war sicher da, ich bin sehr zufrieden. Man darf ja auch etwa nicht außer Acht lassen, dass mein Vorgänger Wolfgang Kostenwein zuletzt keinen Mitbewerber hatte und es gab schon eine starke Mobilisierung seitens der SPÖ. Das jetzige Mandatsverhältnis von 8:5 ist ein sehr gutes Ergebnis für uns und spiegelt das politische Lager auch tatsächlich wider.“

SPÖ-Herausforderer und Pressesprecher von Landesrätin Daniela Winkler, Gerald Pangl, meinte in einer ersten Reaktion gegenüber der BVZ: „Wir haben unsere Erwartungen nicht in Zahlen festgemacht. Wir wollten einfach, dass Stotzing wieder eine starke Kraft bekommt. Unsere Themen haben wir positioniert und wir haben uns fast verdoppelt an Mandaten.“

Tiwald löste Wolfgang Kostenwein vor einem halben Jahr ab (siehe).

ÖVP hält trotz Verlusten Stotzing Foto: Kaiser, Gollubics-Prath, Wagentristl

14:00 Uhr: Loretto: Nitzky schafft Hattrick



Lorettos Langzeit-Bürgermeister Markus Nitzky (ÖVP) Foto: Kaiser, Gollubics-Prath, Wagentristl

Gerhard Schütz konnte in Loretto für die SPÖ etwas aufholen. Foto: Kaiser, Gollubics-Prath, Wagentristl

In Loretto verliert die ÖVP zwar 5,80 Prozent und 1 Mandat, mit 61,32 Prozent der Stimmen und sieben Mandaten hält sie aber weiter die klare Mehrheit im Gemeinderat. Die SPÖ kommt nun auf 38,68 Prozent und gewinnt ein Mandat dazu, sie hält nun bei vier Mandaten.

Markus Nitzky (ÖVP) geht in seine dritte Amtsperiode als Bürgermeister von Loretto. Er kommt bei der Bürgermeisterwahl auf 63,82%, muss aber gegenüber 2017 ein deutliches Minus von 12,33 Prozent hinnehmen. Herausforderer Gerhard Schütz von der SPÖ kommt auf 36,18 Prozent.

Loretto: Hattrick für Nitzky Foto: Kaiser, Gollubics-Prath, Wagentristl

