Was am Neufelder See schon seit Längerem möglich ist, ist jetzt auch am Steinbrunner See möglich: Es kann im wunderschönen Ambiente des Sees geheiratet werden. Und dies haben jetzt anlässlich des magischen Datums – 18.8.2018 – auch Janka und Erwin Idinger wahrgenommen, die sich von Dagmar Troindl trauen ließen.

„Vor Jahren hat es schon einmal eine Trauung am See gegeben“, ist von Steinbrunns Bürgermeister Thomas Kittelmann (ÖVP) zu erfahren. Es war damals eine Zillingtaler Trauung am See. Auch in Zukunft möchte die Marktgemeinde mit Heiraten am See punkten. „Der See ist idyllisch. Die Leute lieben den Blick auf den See“, freut sich der Bürgermeister.

Und wer will, kann sich auch gleich am See verköstigen lassen. Kosten wird die Trauung am See aber auch nicht mehr als eine übliche Trauung außerhalb der Amtszeit. Dafür müssen, laut Amtsleiterin Nurten Altunbas, 300 Euro an Gebühren entrichtet werden.