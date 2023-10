Chelsea-Inhaber Othmar Bajlicz: vom SC Eisenstadt ins Nachtleben Wiens

Othmar Bajlicz heißt der Gründer und Inhaber des Etablissements. Bei sportbegeisterten Herren kingelt es jetzt vielleicht, denn der aus Dürnach im Oberwarter Bezirk stammende Burgenländer hat nach seiner Matura begonnen, beim SC Eisenstadt Fußball zu spielen. Der Verein durfte sich damals noch als Bundesliga-Verein bezeichnen. FC Wacker Innsbruck und FC VOEST Linz folgten, bevor es wieder zurück zum SC Eisenstadt ging. Nach dem von vielen beweinten Abstieg und der Auflösung von diesem warf auch Othmar Bajlicz den Hut auf seine Sportkarriere und frönte seiner zweiten Leidenschaft.

Das Chelsea - nätlicher Treffpunkt für Musikliebhaber Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Rock, Punk und Indie

Ohne jegliche Erfahrung im Gastgewerbe gründete der leidenschaftliche Plattensammler und Konzertgeher mit seiner damaligen Partnerin aus Liebe zur Musik das Musiklokal Chelsea, in dem seit damals Live-Konzerte veranstaltet werden. Es war ein Sprung ins kalte Waser, aber er ist gut gegangen. Rock und Punk in allen Variationen darf man erleben, lokale Bands wie internationale. Unglaubliche 20 Konzerte im Monat werden auf die Füße gestellt, die vor allem von jungem, studentischem Publikum, aber auch von junggebliebenen Rockfans heimgesucht werden. Besonders großen Anklang findet die Indie Music-Disco am Freitag und Samstag, die ab 23 Uhr stets für eine volle Tanzfläche sorgt.

Eine der drei Bars im Chelsea Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Je später der Abend, ...

Angesiedelt ist das Chelsea im 8. Bezirk unter den U-Bahnbögen. Die vier Bögen ergeben vier Räume zu je etwa 60m². An drei Bars kann man Getränke ordern, eine Bühne mit professioneller Licht- und Tonanlage rückt die Künstler ins rechte Rampenlicht. Ab 18 Uhr ist der vordere Teil des Lokals geöffnet, ab 20 Uhr auch der hintere, aber Action ist erst zu späterer Stunde angesagt. Nämlich dann, wenn Eisenstadt schon schläft.

Immer öfter, verrät Othmar Bajlicz, zieht es ihn hinunter in sein liebes Burgenland, wo man ein bisserl „runterkommen kann“, Ruhe findet und die Natur genießen kann. Ganz ins südliche Burgenland zurückzukehren wäre für ihn allerdings keine Option, zu sehr liebt er den Trubel des nächtlichen Wiens.