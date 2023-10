Das Café Central: Alt-Wien in Eisenstadt

Leider ging bei uns im Burgenland die Kaffeehauskultur in den letzten Jahren ein bisschen verloren. Gleichzeitig klagen sehr viele Menschen über Einsamkeit und Isolation. Aber gerade hier hat das Kaffeehaus eine so wichtige Funktion. Sei es, um ins Gespräch mit anderen Menschen zu kommen, sich mit Bekannten zu treffen oder sich ein Kaffeetscherl mit einer guten Torte zu gönnen - sich selbst etwas Gutes zu tun.

Im Herzen von Eisenstadt kann man das im alteingesessenen Café Central machen. Wie viele Jugendliche haben hier in den 80er-Jahren bis spät in die Nacht Karten und Darts gespielt, wie viele in den 90er-Jahren Schule geschwänzt. Damals war er vor allem ein Treffpunkt der Jugend, heute soll es allen Generationen schöne Momente schenken.

Über die Weltmeere nach Eisenstadt

Dazu trägt nun Robert Horwath bei. Er hat sich 2021 des Kaffeehauses angenommen und nun sieht er es als neues Lebensprojekt, es wieder zum Florieren zu bringen, seinen Gästen einen Ort der Gemeinsamkeit und Geselligkeit zu schenken. Der Gastronom wuchs in der Steiermark auf, absolvierte die Tourismusschule in Bad Ischl, um in der Folge ein Weltenbummler zu werden. Zuerst verschlug es ihn zwei Jahre auf ein karibisches Kreuzfahrtschiff. Als nächstes folgten fünf Jahre in einem der größten Gastronomiebetriebe in Sidney - zuerst als Bartender, dann sogar als stellvertretender Geschäftsführer. Irgendwann lockte aber wieder die See und diesmal war es ein deutsches Kreuzfahrtschiff, das ihn auf große Fahrt mitnahm. Acht Weltreisen durfte er erleben, hat in der Arktis und die Antarktis gefroren, schipperte den Orinoko und den Amazonas entlang, den Rhein, den Main und unsere Donau.

Willy Schilcher und Reini Reinprecht bei einem Konzert im Central Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Im Mai 2021 zog er nach Eisenstadt und übernahm das Café Central. Der altwiener Stil zieht sich durch alle Räume des Kaffeehauses - Holzvertäfelungen an den Wänden, grüne Ledersessel und -bänke, Spiegel aus altem Glas, Wandleuchten. Als künstlerische Untermalung zieren selbst gemalte Acrylbilder des Besitzers die Wände.

Alt-Wien in der Nachspielzeit

Bis jetzt hat Robert Horwath im Kaffeehaus alles alleine gemacht, nun hat er Unterstützung durch eine Kellnerin. Deshalb will er nun auch die Speisekarte erweitern und Leckeres zum Frühstück anbieten. Mehlspeise, Würstel, Eierspeise und Gulasch gibt es freilich schon jetzt. Öfter findet ein kleines Konzert statt, wie am 25.10., da haben der Reini Reinprecht und der Willy Schilcher aufgespielt und für Stimmung gesorgt, und zwar bis in die Verlängerung und die Nachspielzeit, wie Robert Horwath es liebevoll nennt, wenn seine abendlichen Öffnungszeiten ausgeweitet werden. Die sind: Dienstag bis Samstag von 8.00 Uhr bis 20.00. Ab 16.11. findet ein Tanzabend statt. Um 18.30. geht es los und von da an soll sich diese Veranstaltung jeden zweiten Donnerstag etablieren.

Das illustre Ende eines Abends im Central Foto: Josef Steiger, Nina Mayer

Bald stürmt es im Central

Sogar „Kernkraft“ gibt es im Central. Nein, keine Angst! Sie genießt man in flüssiger Form. Als Steirer hatte Robert eines Tages den Einfall, einen Kernölschnaps zu produzieren. Jahrelang tüftelte und probierte er herum, um den Geschmack des Kernöls in den Hochprozentigen zu bekommen, die Farbe aber herauszufiltern, denn ein „Klarer“ sollte es schon werden. Schließlich gelang es und diese Errungenschaft ließ er sich patentieren. Kaufen kann man den „Kernkraft“ direkt im Central oder über die Homepage: www.panaroma-geschmacksgallerie.at. In etwa drei Jahren wird eine weitere flüssige Rarität folgen: Im wunderschönen Innenhof-Gastgarten klettern eine Uhudler- und eine Schilcherrebe die Fassade hinauf. Vereinen sollen sich die burgenländischen und die steirischen Trauben in einem „Central-Sturm“. Nach dem Motto: „Auf dass wieder ein frischer Wind das Central belebt und zu einem beliebten Eisenstädter Treffpunkt macht.