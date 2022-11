Eisenstadt: Aus der „Kredenz“ wird das „Salzamt“

Werbung

Die Sessel knarren, wie man es seit Jahren in der Pfarrgasse 33 kennt und liebt. Auch sonst schaut vieles aus, wie zu Zeiten der „Kredenz“ und des „Bausteins“. Die ehemals namensgebende Kredenz ist weg, kleine Veränderungen sind bemerkbar. In der Luft mischen sich Bier- und Nachos Geruch mit gedämpfter Musik. Die Stimmung ist top, eine mystische Menge an Bieren und Spritzern wurden während des Probebetriebs in der vergangenen Woche getrunken.

Die flüssige Statistik deckt sich mit dem Feedback der Gäste: „Endlich wieder!“, war die häufigste Antwort auf schüchterne BVZ-Nachfragen. Philipp Gingl steht an der an der Zapfsäule und betrachtet wohlwollend das Treiben in seinem „Salzamt“: „In Eisenstadt gibt es wunderbare Lokale, aber es fehlt irgendwie dieses Lokal, wo man seit Jahrzehnten in gewohnter Gemütlichkeit zu angenehmer Hintergrundmusik sein Getränk mit Freunden genießen kann“, lacht er. Ihr „Salzamt“ feiert die Bodenständigkeit eines Afterwork-Schlückchen welches auch mal ein bisschen länger dauern darf.

Die Biere kommen aus Böhmen, Bayern, Steiermark, Wien, der Wein vom Weingut Schuller aus Oggau. Dazu ein bisschen Hochprozentiges. Zum Essen gibt es wunderbare Toast- und Nacho-Variationen. Hin und wieder brauche es nicht mehr, nach einem Arbeitstag , oder wenn man vom Sport oder Spazieren kommt, so Gingl. Ein Gast stößt mit ihm auf die wahren Worte an. Hinter der Bar steht Jamel, seine Hände sind flink, sein Grinsen breit und freundlich. Gingl schaut stolz zu ihm hinüber: „Der ist noch jung, aber er hat was drauf. Wir möchten Ihn fordern und fördern.“

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 16 bis 23 Uhr, am Freitag ist das offizielle Opening.

