„Tesla am See“: Neues Restaurant am Ruster Hafen

Mediterranes Flair für den Neusiedler See, ein bisschen Adria in Pannonien - so lässt sich das Konzept des „Tesla am See“ zusammenfassen. Hinter dem neuen Restaurant stehen Unternehmer Dragan Zujevic, der ein ähnliches Lokal auf der Mariahilfer Straße in Wien betreibt und Koch Tom Lang, vielen etwa vom „Dió“ in Mörbisch bekannt. Für Freitag ist ein „Soft Opening“ geplant, richtig los geht es dann ab Mai.

Besonderen Wert legt das Duo dabei auf authentisch neapolitanische Pizza. Dafür wurde eigens ein originaler Ferrara Pizzaofen angeschafft, schwärmt Koch Lang schon von seinem neuen Arbeitsgerät. Aber auch Cocktails oder Kaffee am Seeufer oder an der Rooftop-Bar bis hin zu „Mehlspeisen à la Mama“ will man im Tesla am See den Bogen schlagen.

Betreiber Dragan Zujevic und Tom Lang Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Das Gebäude wurde im Rahmen der Modernisierung des „Storchencamps“ der Tourismusbetriebe Gmeiner errichtet. Am Freitag, den 7. April, startet der Betrieb, die feierliche Eröffnung ist für 6. Mai angesetzt. Derzeit finden noch letzte Arbeiten im Innenbereich statt, der Eröffnung stehe aber nichts mehr im Weg.

Weinkantine Dió in Mörbisch: Aus für pannonische Tapas

Des einen Freud', des anderen Leid: der Weinkantine „Dió“ von Bernd Sommer im benachbarten Mörbisch geht mit dem Abschied von Tom Lang nun allerdings der Koch abhanden. Akuter Platzmangel führte zum Aus für die burgenländischen Tapas in der Festspielgemeinde, zumindest vorübergehend. Das gemütliche Lokal hat künftig nur mehr tageweise geöffnet, heißt es auf BVZ-Anfrage. Am Wochenende zahlt sich ein Besuch dennoch aus: warme Speisen werden künftig nicht mehr serviert, kalte Snacks und Drinks gibt es im „Dió“ am Wochenende aber weiterhin.

Der Name "Tesla am See" ist eine Anspielung an die jugoslawische Herkunft von Unternehmer Dragan Sujevic und eine Würdigung des Erfindergeistes des Physikers, der am Balkan als Volksheld gilt. Foto: Tesla am See, Rendering

