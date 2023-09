Ein Seestern in Mörbisch

Recht spät im Jahr, nämlich am 12.09., feierte das „Seestern“ in Mörbisch Eröffnung. Das Gelände, auf dem das Lokal liegt, wurde von den ehemaligen Besitzern des Yachtclubs Breitenbrunn gekauft. Ein neuer Pächter wurde gesucht und als solcher bekam nun die „Invictus Gastro GmbH“ den Zuschlag. Ihr Hauptsitz ist in Siegendorf, wo sie eine Mitarbeiterkantine betreibt, weiters das Lokal im Ritzinger Sportzentrum „Vinea Ressort“ und nun auch das „Seestern“ in Mörbisch.

Der Innenbereich des Seesterns Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Ein Team von 10 Leuten sorgt für das Wohl der Gäste. Der Küchenchef Patrik Kosics ist zwar erst 23 Jahre alt, aber ein wahres Talent am Herd. Im landesweiten ungarischen Kochwettbewerb „Bocuse d'Or“ belegete er den ausgezeichneten fünften Platz. Gehobene Küche, aber auch Hausmannskost, werden angeboten. Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Sonntag von 8 bis 22 Uhr. Auf jeden Fall wird das „Seestern“ seine Pforten noch bis Ende Oktober geöffnet haben - vielleicht sogar länger. Anfang April 2024 wird dann voll durchgestartet. Ein offizielles Eröffnungsfest ist geplant und bis zum Sommer will man dann bestens gerüstet sein für den ganz großen Ansturm während der Festspielzeit. Wer Lust hat, darf sie aber nun schon genießen - die gute Küche und die traumhafte Aussicht auf den See.