Wallfahrtsort setzt auf Sonnenstrom

Konkret sind Photovoltaikanlagen auf der Volksschule, der Bauhof-Sperrmüllsammelstelle sowie den auf Gemeindegrund stehenden Vereinsgebäuden des UTC Loretto und des VDFL („Verein der Freunde Lorettos“) geplant. Der produzierte Strom soll dann in erster Linie den Einrichtungen zugute kommen, so Bürgermeister Markus Nitzky (ÖVP). In einem weiteren Schritt gebe es aber auch bereits Gespräche über etwaige Energiegemeinschaften. Den Zuschlag erhielt die Lorettaner Firma „Megavolt“. Kostenpunkt: Etwas über 114.000 Euro, ein Teil soll aus Bundes- und Landesförderungen bestritten werden.

Im Gemeinderat selbst kommt es zu personellen Veränderungen: Nach dem Ausscheiden von Karl-Heinz Spielauer „aus persönlichen Gründen“ folgt ihm nun Florian Seper als ÖVP-Gemeindevorstand nach. Das freigewordene Gemeinderatsmandat werde an den bisherigen Ersatzgemeinderat Rainer Neißl gehen, für den wiederum Torsten Hemmers nachrücken soll, wie Nitzky der BVZ erklärte. Niedergelegt hat Spielauer übrigens auch seine Funktion als ÖVP-Ortsparteichef, die nun Nitzky „in geschäftsführender Weise einmal übernehmen“ will.

Die SPÖ wiederum brachte im Rahmen der Gemeinderatssitzung unter anderem das Thema Verkehr zur Sprache und forderte etwa eine 30 km/h-Geschwindigkeitsbegrenzung im Ortsgebiet mit Ausnahme der Landesstraßen. Eine Maßnahme, die zu „mehr Sicherheit im Straßenverkehr für die Ortsbevölkerung von Loretto“ beitragen würde, zeigte sich Vizebürgermeister Gerhard Schütz überzeugt: „Ich wurde letztendlich auch beauftragt, mit der Amtsleitung Vorbereitungen zu treffen, damit dieses Thema in der nächsten Sitzung als Tagesordnungspunkt behandelt werden kann.“

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.