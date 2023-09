Erntedankfest St.Margarethen

Konnte man im vergangenem Jahr bereits am frühen Abend auf Glühwein zurückgreifen, so zeigte sich das Wetter dieses Jahr von seiner Besten Seite. Das lockte auch zahlreiche Besucher noch bis spät Abends an. Neu war dieses Jahr das „Fotomobil“. Mit einer Sofortbildkamera und diversen Accessoires konnte man hier ein lustiges Bild machen lassen. Die Traditionen blieben aber , genau wie die Erntedank Krone, auch dieses Jahr erhalten.