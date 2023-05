Großer Andrang beim Kirtag in St. Georgen

Vollbild

Gergely Pozsgai, Leon Laubner, Danijel Scholz, Vivien Farkas und Maja Grujic haben es sich beim Autodrom gemütlich gemacht. Auch einen Jungesellinenabschied kann man am Kirtag gut feiern. Die doppelten Bräute Marlies Sonderer und Katharina Kreiler. Timo Ivanscits, Daniela Pinter und Mia Pimiskern. Anna-Lena Leeb und Valerija Lazovic feierten in den Mai. Auch die freundinnen Valentina Müller und Lisa Strob genossen den Kirtag. Party für Daniel Pöll, Tobias Fischl, Armin Sallmutter und Desireé Gruber. Julia, Pascal, Kim und Lukas stoßen auf einen schönen Abend an. Schuster Paul, Huber Dominik, Eselböck Timoslav und Krumpeck Raphael waren mit dabei. Ausgelassene Stimmung im Partyzelt. Hasenparty bei Leni Fröch , Marie Neeb und Lisa Tiefenbacher Auch Daniela Lang, Juli Grundwald, Tatjana Guba, Vani Sommer, Anita Palham Sabrina Jakoblik und Kerstin hahnenkamp feierten die baldige Hochzeit. Der Jahrgang 2002 war heuer für das Kirtaugsbaum-Stellen verantwortlich. Stehend von links nach rechts: Sabrina Lackner, Selina Graf, Benjamin Schalling, Stefan Lichtscheidl, Daniel Freismuth, Florian Lichtscheidl, Sarah Artner, Katharina Mayer, Markus Wind, Manuel Nährer, Marco Gruber. Sitzend von links nach rechts: Oliver Mancs, Martin Würzner, Hannah Vachut Pascal Wirth. Fotos; Markus Kaiser Bürgermeister Thomas Steiner begutachtete den Kirtagsbaum, den Lärmschutz hatte er für das Kirtagswochenende vorsorglich aufgehoben. Ruth Klinger-Zechmeister, Josef Weidinger, St. Georgens Stadtbezirkvorsteherin Heidi Hahnekamp und Daniel Janisch mit den 2002er Burschen & Mädels. St. Georgens Feuerwehrkommandant Christian Graf mit Martin „Würzi“ Würzner. Bauernkapelle- Obmann Matthias Lehner mit Elke Riener und Vizeortchefin Charlotte Toth-Kanyak. Angie Rauchbauer, Harald Tschank, Markus Rauchbauer und Tom Billes beim Kirtagsbaum-Umzug. ... der sich großer Beliebtheit erfreute. Es war ein mustergültiger Auftritt der 2002er!

