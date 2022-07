„Designer“ für Getränkeautomat in Wulkaprodersdorf gesucht

Werbung

Getränke aus einem Automaten als Durstlöscher auf dem Erlebnisspielplatz, – diese Anregung von Eltern griff die Orts-SPÖ vor einiger Zeit auf und stellte einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat. Die Resonanz war positiv, jedoch stand die Frage der Nachhaltigkeit im Raum.

Einem Abänderungsantrag der Bürgermeisterpartei ÖVP wurde daher zugestimmt, nämlich dass sich der Generationenausschuss diesbezüglich noch einmal mit Umweltfragen auseinandersetzen solle. Das ist mittlerweile passiert, in Bezug auf eine Umsetzung hat man sich auf den örtlichen Getränkehersteller Dobrovits geeinigt.

Kinder können mitwirken: Bewerb läuft bis 31. Juli

Dem Unternehmen liege das Projekt „sehr am Herzen“, erklärte Firmenchef Peter Dobrovits auf Facebook. Als ansässige Wulkaprodersdorfer Firma wolle man seinen „Teil für ein nachhaltiges und ökologisches Getränkeangebot am Kinderspielplatz der Gemeinde beitragen.“

Wie kürzlich „mit der Gemeinde vereinbart“, würden die Kosten des Ausgabe- und Rücknahmeautomaten „zur Gänze von unserer Firma getragen.“

Beim Design der Automaten sollen über einen Malbewerb Wulkaprodersdorfer Kinder mitwirken können. Zeichnungen zum Thema „Sommerspaß mit meinen Freunden“ können bis 31. Juli beim Unternehmen abgegeben werden.

WC-Anlage. Die Arbeiten dafür sollen demnächst beginnen. Foto: zVg/Architekturbüro Wieser

Seitens des Generationenausschusses kam man weiters überein, einen überdachten Ruheplatz zu schaffen. Zwischen zwei Bäumen soll mit einer alten Container-Überdachung ein Schattenplatz entstehen. „Dort werden der Getränkeautomat stehen, ein Tisch und Bänke zum Trinken und Verschnaufen“, so SPÖ-Ortsparteichef René Pint.

In diesem Bereich sei zudem ein Holzboden geplant, „der bei Veranstaltungen auch als Bühne verwendet werden kann. Wir hoffen jetzt auf eine baldige Umsetzung!“ Demnächst beginnen sollen am Spielplatz die Arbeiten für ein öffentliches WC mit Wickeltisch, – auch hier sei die SPÖ federführend gewesen, so Pint.

