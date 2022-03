Wrestling-Show im E_Cube Eisenstadt .

„Let‘s get ready for Fetzerei!“, hieß es vergangenen Samstag im E_Cube. Bei der „March Madness“ der Wrestling-Organisation Rings of Europe gaben sich die besten „Catcher“ — wie Wrestling in Österreich traditionell heißt — ein Stelldichein. Vor vollem Haus boten die Stars wie Heidi Katrina oder Erkan Sulcani eine Wrestling-Show der Extraklasse. Neben „Suplex“, „Double Drop Kicks“ und anderen Wrestling-Moves lieferten die Muskelpakete sich auch zwei Titelkämpfe.