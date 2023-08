Maria Himmelfahrt Loretto feierte Kirtag

Wolfgang Kostenwein, Helmut Prieler und Christoph Zarits Foto: Foto: Jandl Denise, Jandl Denise

Werbung

O b zu Fuß, per Fahrrad oder mit dem Auto: An Maria Himmelfahrt zogen Messen in der Basilika sowie der Großkirtag mit Markt rund 20.000 Menschen nach Loretto, wie es seitens der örtlichen Feuerwehr hieß.

Damit wurde die 500-Seelen-Gemeinde auch heuer wieder für einen Tag zum größten Ort des Landes. Der beliebte Markt mit bis zu 200 Standeln war bis zum Bersten voll. Bei bestem Wetter nutzten die Gäste ihren Besuch für Shoppen, Essen, Trinken und das Treffen alter Bekannter. Für die Sicherheit der Besucher stand die Feuerwehr Loretto mit zwölf Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Neben dem Verkehrsmanagement wurde sie etwa auch zu einem Unfall mit zwei E-Fahrrädern gerufen, eine Person musste medizinisch versorgt werden. Vollbild Mehr aus Eisenstadt Maria Himmelfahrt Loretto feierte Kirtag Wulkabrücke Brückensanierung: Verkehrslage „nach wie vor schwierig“ Viel los Kirtag und Štrapova in Oslip Mehr Top-Stories Sozialmärkte Pannonische Tafel sieht „Verteilungskampf“ mit Land Stadtfest Prall gefüllter Mattersburger Veranstaltungsplatz beim ORF Sommerfest Story der Woche Wohnen wird billiger, Kredite schwerer zugänglich FB Franz, Rosi, Serafina und Tichi Djakovic haben das Familienfest kurzerhand auf den Markt verlegt. Für Rosalie Titz gab es von Papa Andreas ein ganz besonderes Häschen. Melissa Kollarik, Celine Celouch, Jasmin Kollarik und Nadine Pflügl fleißig am shoppen. Vicky Heger, Max Pfeffer, Stephan und Hannah Heger Fesch in Tracht sind Yasmin und Andreas Hochauer 1 /5 Foto: Foto: Jandl Denise, Jandl Denise Foto: Foto: Jandl Denise, Jandl Denise Foto: Foto: Jandl Denise, Jandl Denise Foto: Foto: Jandl Denise, Jandl Denise Foto: Foto: Jandl Denise, Jandl Denise Anzeige Maria Himmelfahrt Loretto feierte Kirtag . Ob zu Fuß, per Fahrrad oder mit dem Auto: An Maria Himmelfahrt zogen Messen in der Basilika sowie der Großkirtag mit Markt rund 20.000 Menschen nach Loretto, wie es seitens der örtlichen Feuerwehr hieß.