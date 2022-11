Martiniloben Purbacher Winzer öffneten ihre Keller

M it 16 Weingütern standen die Gäste beim Purbacher Martiniloben vor der Qual der Wahl: Wohin zuerst? Natürlich durften auch Klassiker wie Brote, Grammelpogatscherl und Co. nicht fehlen. Am Samstag stand auch die Weinsegnung mit anschließendem Platzkonzert der Blasmusik am Programm.