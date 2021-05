Andreas Liedler hat nach seinem Medizinstudium an der Uni Wien die Ausbildung als Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin absolviert.

Von 2005 bis 2010 war er an der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Landesklinikum Amstetten als Oberarzt und Notarzt beschäftigt. Darüber hinaus war er als leitender Oberarzt seit Februar 2010 am Universitätsklinikum St. Pölten für den Zentral-OP-Bereich sowie weitere ausgelagerte Operationsbereiche und die dazugehörige postoperative Überwachungsstation verantwortlich.

Sein fachlicher Schwerpunkt liegt in den Bereichen der Regionalanästhesie und Kinderanästhesie. Prim. Dr. Liedler verfügt auch über abgeschlossene Ausbildungen in den Bereichen „Management in Einrichtungen des Gesundheitswesens“ und „Health Service Management“, die er an der Donau Universität Krems absolviert hat.

„Ich freue mich schon sehr auf die neue berufliche Herausforderung als Primar der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin. Ich habe mir das Ziel gesetzt, mit meinem Team die hervorragende Betreuung unserer Patienten und Patientinnen weiter zu verbessern, mit einem verstärkten Schwerpunkt in der Regionalanästhesie und der präoperativen Patientenbetreuung“, steckt Prim. Dr. Andreas Liedler das Tätigkeitsfeld ab und ergänzt: „Die bereits bestehende interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den anderen Fachabteilungen im Haus ist mir sehr wichtig und soll auch weiter vertieft werden. Ich sehe die Anästhesie als Schnittstellenfach. Als perioperative Mediziner sind wir im Krankenhaus nicht mehr wegzudenken. Wir sind nicht nur Spezialisten für Narkosen, wir betreuen auch die Intensiv- und Notfallmedizin sowie Schmerztherapie.“

Gesamtleiter Dir. Robert Maurer, MBA, MSc gratuliert Dr. Andreas Liedler zur neuen Leitungsfunktion. „Prim. Dr. Liedler bringt langjährige klinische Erfahrung mit, wird aber auch seine Erfahrung in Leitungsfunktionen, Forschung und Lehre bei uns einbringen. Für seinen neuen herausfordernden Verantwortungsbereich wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg.“

Besonderen Dank spricht Dir. Robert Mauer OA Dr. Alexander Kurz-Eder aus. „OA Dr. Alexander Kurz-Eder hat seit Jahresbeginn unsere Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin als interimistischer Abteilungsvorstand mit viel persönlichem Engagement, hoher Fach- und Sozialkompetenz durch eine sehr schwierige Zeit geführt. Dafür gebührt ihm ein besonderes Danke schön.“