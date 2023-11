Fertörakos: Ungarn startet dritten Anlauf

Einige Medien hatten zuletzt von einem vermeintlichen Rückzieher beim Bauprojekt am ungarischen Ufer des Neusiedler Sees berichtet. Demnach hätte der Betreiber gegenüber Greenpeace Ungarn angemerkt, dass die Pläne doch nicht mehr verfolgt werden. Wenig überraschend kam nun – bereits zum dritten Mal in der unendlichen Geschichte des Mega-Projekts – doch eine Planänderung.

Loading...

In einem Video verkündete der ungarische Minister für Infrastruktur, der nach dem Ausstieg von Milliardär und Orban-Intimus Lörincz Meszaros für das Pronekt verantworlich zeichnet, dass man neue Pläne für die Nachbargemeinde für Mörbisch ausarbeiten möchte. Allerdings, und das ist wirklich neu: das geplante Hafenareal mit Öko-Center, Tennisplätzen, Hotel, Motel und vielem mehr soll doch nur in deutlich abgespeckter Form realisiert werden, wie die ungarische Plattform atlatszo.hu berichtet. Das Online-Medium hat sich wiederholt mit sorgfältigen Recherchen zum Mega-Projekt einen Ruf erarbeitet.

Geplant ist nun eine dritte Ausschreibung des Projekts, nachdem die erste wegen zu lauter Kritik und Betreiberwechsel und die zweite an rechtlichen und finanziellen Unklarheiten scheiterte. Ob, wie und bis wann die 2019 projektierte Modernisierung in Fertörakos tatsächlich umgesetzt wird, ist derzeit nicht absehbar. Dem Sieger der Ausschreibung werden ab Vertragsabschluss 2,5 Jahre für die Fertigstellung eingeräumt.

Alliance for Nature beharrt auf UVP

Christian Schuhböck von der Alliance for Nature. Foto: Christian Schuhböck

Die Umweltschutzorganisation „Alliance For Nature“ zeigt sich über die Wiederaufnahme der Planung wenig erfreut. Christian Schuhböck und sein Team wiederholen daher ihre seit 2019 aufrechte Forderung nach einer „grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für alle Tourismusprojekte im Nationalpark-Gebiet. Für die Alliance for Nature sei nun Umweltministerin Leonore Gewessler, „die sich gerne auch als Nationalpark-Ministerin bezeichner“ nun in der Pflicht.

Weiters spricht sich die NGO, die auch gegen die neuen höheren Windräder im Nordburgenland kampagnisiert, die Eintragung des UNESCO-Welterbe „Kulturlandschaft Fertő/Neusiedlersee“ in die Rote Liste gefährdeter Welterbestätten. Der Bericht der Prüfungskommission, die im Oktober für einen Lokalaugenschein am Neusiedler See war, ist noch ausstehend.

FPÖ hofft weiter auf die Fertigstellung

Christian Ries, Ruster Gemeinderat und Nationalratsabgeordneter der FPÖ. Foto: FPÖ, Peter Wagentristl

Die Freiheitlichen um den Ruster Gemeinderat und Nationalratsabgeordneten Christian Ries zählen zu den wenigen Unterstützern des ungarischen Prestige-Projekts. „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass für alle Seeanrainergemeinden und -projekte gleiche Richtlinien und Maßstäbe gelten“, betont Ries zur Neuausschreibung: „Wenn in Ungarn dieselben Auflagen erfüllt werden, dann sollten österreichische Parteien und NGOs keine Vorbehalte gegenüber Ungarn hegen.“

Die Freiheitlichen sind dabei überzeugt, dass „ein gelungenes Projekt auf einer Seite der Grenze positive Auswirkungen auf die andere Seite haben kann, und umgekehrt.“ Dass die Pläne für Fertörakos nun aber deutlich kleiner ausfäll, „wodurch Umwelteinflüsse minimiert werden sollen“, sei zu begrüßen. Er plädiert für „eine kooperative und abgestimmte Vorgehensweise im Interesse aller Beteiligten.“

Das Projekt im Überblick

Das Mega-Projekt ist laut neuer Ausschreibung in fünf Zonen unterteilt

Zone 1: Hafen

In diesem Bereich soll das Hafengebäude mit einer Nutzfläche von 200 Quadratmetern entstehen. Darin ist das Büro der Wasserschutzpolizei, Lager, ein Gemeinschaftsraum, ein Warteraum, und ein Erste-Hilfe-Raum eingeplant. Dort sollen auch die Rundfahrten am Neusiedler See starten.

Zone 2: Strand

Dieser Bereich ist für kleine Veranstaltungen und Ausstellungen im Freien vorgesehen. Ebenfalls projektiert: ein Imbiss mit Terrasse, ein Wassersportlager, Umkleideräume mit Toiletten, ein Spielplatz, Sportplätze, ein Strand mit Kinderbecken und ein aus dem Seegrund gebaggertes Schwimmbecken. In der Ausschreibung heißt es laut atlatszo.hu: "Der Strand (54002,79 Quadratmeter) muss aufgeforstet werden. Nachdem die Bäume angewachsen sind (15-20 Jahre), sollten die Grünflächen des Geländes einen Überschirmungsgrad von 50 Prozent aufweisen.

Zone 3: Segelclub

Das Clubgebäude soll eine Nettofläche von 960 Quadratmetern umfassen und Platz bieten für Hafenaufsicht und Verwaltung (Hafenmeister, Erste Hilfe, Büros), Umkleideräume für den Wassersport, Segelunterricht und -training, ein Fitnessraum sowie Unterkünfte für Ausbilder und Camper. Auch eine Dachterrasse ist vorgesehen, sie soll den höchsten Teil des Gebäudes mit den Räumen im Obergeschoss verbinden. "Das einzigartige Design des Gebäudes wird durch den fast 12 Meter hohen Hangar abgerundet, während die gewählten Materialien, Texturen und Details den anderen Gebäuden im Siedlungsgebiet ähneln“, so der Ausschreibungstext.

Bereich 4: Ankunftsbereich

In diesem Bereich befinden sich das Betriebsgebäude mit 600 Quadratmetern und der Besucherparkplatz mit 320 Stellplätzen, dazu kommen 55 Parkplätze für das Personal des Yachthafens und 55 Parkplätze fürden Segelclub. Eine Buswendeanlage mit zwei Haltestellen und sieben Warteplätzen, eine Taxistation, eine neue Fußgänger- und Autobrücke über den Rákos-Bach und eine Touristeninformation sind ebenfalls vorgesehen. Die Ausschreibung im O-Ton: „Das Gebiet soll eine Überdachung von mindestens 30 Prozent aufweisen. Entlang der Parkplätze werden zusammenhängende Erholungsparks mit Spielplatzelementen und einer Joggingstrecke angelegt."

Zone 5: Ökopark

Laut atlatzso.hu bleibt es beim Ökopark bei den alten Plänen: „Der Ökopark wird aus 103.265 Quadratmetern extensiv gepflegten Grünflächen bestehen, wobei die bestehende gewachsene Vegetation erhalten bleibt. Der Ökopark soll Fußgängerwege mit einem wasserdurchlässigen Belagssystem erhalten, mit einer stabilisierten Streufläche. Kleine Freiluftgebäude innerhalb des Ökoparks sollen als Vogelbeobachtungsplätze dienen."