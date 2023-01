Neusiedler See: Fertörakos-Projekt wuchs um 50 Prozent

Werbung

Neuerungen bringt das Jahr 2023 schon jetzt beim Mega-Projekt in Fertörakos. Die staatliche Betreibergesellschaft „Sopron-Fertő Turisztikai Fejlsztő Nonprofit Zrt“ wurde mit 1. Jänner aufgelöst und ein großer Teil des Sperrgebietes am Seeufer geöffnet.

10.000.000.000 Forint kostete das Projekt bereits, wie Oppositionspolitiker Simon Zoltán kritisiert. Foto: BVZ

Mit den Vorgängen auf ungarischer Seite des Neusiedler Sees beschäftigte sich neben der BVZ auch der ungarische Ableger von Radio Liberty. Die journalistische Unabhängigkeit dieses von den USA (anfangs direkt vom CIA) finanzierten Medienkonzerns ist zwar nicht weniger fragwürdig als die der ungarischen Staatsmedien, an der Qualität der konkreten Recherche ändert dieser Umstand jedoch nichts. So berichtet „Szabad Európa“, dass vom zuständigen Ministerium ein Vertrag mit einem Unternehmen des ungarischen Bau-Magnaten und Orban-Vertrauten Lőrinc Mészáros zur Absicherung der Baustelle mit Jahresbeginn aufgekündigt wurde. Das Resultat: Der ungarische Teil des Neusiedler Sees in Fertörakos ist nach über vier Jahren Totalsperre nun wieder teilweise für die Öffentlichkeit zugänglich.

Das Bauprojekt in Fertörakos liegt derzeit auf Eis. Die Zukunftsaussichten für den Mega-Bau sind aktuell trüb wie der See. Foto: BVZ

Das bestätigen auch die ungarischen Freunde des Neusiedler Sees (Fertő tó barátai) gegenüber der BVZ. „Man kommt seit Jahresbeginn wieder bis zum ehemaligen Kassa-Bereich des Seebades“, freut sich etwa Aktivistin Adrienn Judit Szalay. Auch Oppositionspolitiker nutzten die Öffnung bereits, um vor Ort Protestfotos gegen die verschlammte Investition zu schießen. Simon Zoltán von der EU-freundlichen Demokratikus Koalició (dk) kritisiert unter anderem die hohen Kosten des Projekts, das bisher bereits 10 Milliarden Forint (etwa 25 Millionen Euro) verschlang – ohne vorzeigbare Ergebnisse.

Greenpeace verliert Klage: „Keine Folgen für die Natur“

Im Gegenteil: Greenpeace beklagt, dass im Zuge des Projektes erhebliche Umweltschäden am Neusiedler See entstanden seien. Von einem ungarischen Gericht sei diese Klage abgewiesen worden. Mit der Begründung: Es seien keine tatsächlichen Umweltschäden festgestellt worden. Auch hier bestätigen lokale Naturschützer die Berichte von Szabad Európa und betonen, dass Greenpeace Einspruch erhoben habe. Das letzte Wort ist hier somit noch nicht gesprochen. Eine baldige letztgültige Klärung scheint jedenfalls unwahrscheinlich. Und das zuständige Ministerium betont, dass „derzeit keine offiziellen Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Entwicklungsprojekt stattfinden“.

So weit, so unklar. Ebenfalls trüb wie der Neusiedler See sind die Zuständigkeiten. Nachdem die staatliche Betreibergesellschaft des Projekts unter der Leitung von Bela Karpatyi mit Jahreswechsel aufgelöst wurde, wissen die Naturschützer nicht, „wer denn nun unser Ansprechpartner ist. Wer hat die Verantwortung?“ Von politischer Seite hat das letzte Wort jedenfalls das Ministerium von János Lázár, mit dem die Freunde des Neusiedler Sees weiter auf einen Termin warten – immerhin haben sich die Naturschützer Parteienstellung erstritten und haben daher auch Akteneinsicht. Wer aber nun der Projektbetreiber ist, sei derzeit vollkommen unklar. Eine offizielle Anfrage von „Fertő tó barátai“ wurde vorerst nicht oder nicht ausreichend beantwortet, bis Ende Jänner hat die Verwaltung nun Zeit, die Fragen der Umweltschützer zu beantworten.

Projekt wuchs heimlich: 77 statt 53 Hektar

Im Zuge der Abwicklung musste das Unternehmen eine Studie erstellen lassen, in die auch die ungarischen Freunde des Neusiedler Sees Einsicht nehmen konnten. Der Umweltaktivist und Ökologe Zoltán Kun stellte dabei fest, dass die Fläche des Projekts insgesamt 77 Hektar umfasst. Bisher war stets von 53 Hektar die Rede. Er kritisiert ein Chaos bei den zuständigen Planern und Behörden, die für unzählige Änderungen sorgten, dabei aber nie transparent vorgingen. Wie und warum das Projekt in den vier Jahren der Bauarbeiten still und heimlich wuchs, sei dabei unklar.

Angesichts der fehlenden Finanzierung durch den Staat, der ausgebliebenen EU-Fördergelder für Ungarn und nicht zuletzt des akuten Wassermangels des Neusiedler Sees sieht die Zukunft für das umstrittene Projekt jedenfalls nicht gerade rosig aus. In Österreich wird unterdessen eifrig gebaut, etwa in Breitenbrunn, wo die Bauarbeiten der neuen alten Eigentümer, der Esterházy Stiftung, in die nächste Phase gehen.

