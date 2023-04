Pole Dance in Eisenstadt: Gute Figur an der Stange

Werbung

Das Schmuddel-Image ist der Trendsport Pole Dance schon länger los. Heute boomt der Tanz an der Stange in allen Altersklassen und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Männliche Vorstellungen, dass es dabei nur darum gehe, potenziellen Partnern zu gefallen, treffen hier nicht mehr zu. Im Fokus stehen Gesundheit, Fitness und ein positiver Bezug zum eigenen Körper.

Seit Dienstag ist der Trendsport auch (wieder) in Eisenstadt angekommen. Im Pole Dance-Studio „Dance Moves Academy by Lis“ von Dora Schennet in der Ruster Straße wird nun getanzt, wo vor kurzem noch „gedampft“ wurde. „Die Nachfrage ist bereits jetzt stark“, freut sich Betreiberin Schennet, die sich mit dem eigenen Pole Dance-Studio einen Traum erfüllte - sowohl unternehmerisch, als auch sportlich.

Zuletzt war im Lokal von Dora Schennet noch ein Shop für E-Zigaretten-Zubehör angesiedelt, seit Dienstag wird dort an der Stange getanzt. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Willkommen sind bei ihr alt und jung, Anfänger und Könner, Männer, Frauen und sogar Kinder. Unter dem Motto „Where Fitness meets Dance“ (etwa: Wo Fitness und Tanz zusammenfinden) können Interessierte mit Voranmeldung gratis ihr Talent an der Stange ausprobieren.

Gut angenommen werden auch die Angebote für Kids, erklärt Schennet - „ideal für alle Kletteraffen und Wirbelwinde.“

Am 22. April steht im Studio in der Ruster Straße die große Eröffnungsfeier am Kalender. Derzeit leitet die Chefin die Kurse alle selbst, ab Mai bekommt sie Unterstützung von zwei weiteren Trainerinnen.

