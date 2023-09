Das sind die schönsten Bauprojekte des Burgenlandes

Ein von Fußball-Fans gern gebrachtes Bonmot lautet: Zu sagen, Fußball sei, wenn 22 Kerle auf einen Ball eintreten, sei wie zu sagen, Shakespeare sei auch nur Tinte auf Papier. Ganz genau so verhält es sich bei Bauprojekten. Diese sind nicht nur aneinandergereihte Ziegel sondern eine neu gedachte - oder eine althergebrachtes und wiederhergestellte - Form des Zusammenlebens.

Verrücktheit zurechtgerückt in Stadtschlaining

Da wäre etwa der Hauptplatz und Rochusplatz von Stadtschlaining. Die gab es lange vor dem Auto, haben in den letzten Jahrzehnten aber nur KFZ-Zwecken gedient. Die Stadtschlaininger hatten nun eine verrückte Idee: Was wäre, wenn wir den Hauptplatz so gestalten würden, dass sich dort auch gerne Menschen aufhalten? So gaben die Architektin Anna Wickenhauser, Architekt Dietmar Gasser und die Freiraumplanung i-Plan GmbH aus Oberwart den Stadtschlainingern ihren Platz zurück, ohne ihn gänzlich den Autos zu nehmen (irgendwie müssen die Stadtschlaininger ja in die Arbeit kommen). Für diese Idee, die eigentlich gar nicht so verrückt ist, sondern umgekehrt das Verrückte auf sehr schöne Art und Weise wieder vernünftig macht, wurde Stadtschlaining als Bauherr für eines der 18 besten Bauprojekte Österreichs von der altehrwürdigen Zentralvereinigung der Architektinnen und Architekten nominiert.

Die burgenländische Stadtgemeinde Stadtschlaining hatte Architektin Anna Wickenhauser und Architekt Dietmar Gasser mit der Neugestaltung des Hauptplatzes und des Rochusplatzes beauftragt. Die Freiraumplanung besorgte die Straßenplanung – i-Plan GmbH (Impulszentrum Oberwart). Foto: zVg ZV Architekten, Herta Hurnaus

Kindheitsnostalgik wurde Werkshalle in Großhöflein

Stadtschlaining hat zweifelsohne die bewegtere Geschichte, der zweite burgenländische Beitrag zum Bauherrenpreis, das MAM Competence Center in Großhöflein, aber die herzigere. Der Gründer des Babyartikel-Herstellers, Peter Röhrig, war als Kind sehr oft mit seinen Eltern im Burgenland. Der Weitblick, den die pannonische Tiefebene allen, die auch wirklich weit zu blicken wagen, bietet, hatte ihn immer schon fasziniert. So siedelte Röhrig seine Firma erst in Siegendorf an, ein Ausbau machte einen Umzug und Neubau in Großhöflein notwendig. Die 75 Mitarbeiter seien gleichzeitig Jury für die verschiedenen Neubau-Entwürfe gewesen. Geachtet worden sei immer auf den Weitblick, dieser Blick in die Natur des Wulkatals wurde mit viel Naturmaterialien verstärkt, erzählt Peter Guttmann von MAM bei der Eröffnung der Bauherrenpreis-Ausstellung im Eisenstädter Architekturraum Burgenland am vergangenen Donnerstag.

Das MAM Competence Center in Großhöflein im Burgenland von INNOCAD Architektur. Für die Tragwerksplanung zeichnet die Pilz & Partner Ziviltechniker GmbH verantwortlich, Auftraggeber ist die MAM Health & Innovation GmbH. Foto: zVg ZV Architekten, Paul Ott

Ausstellung jetzt, zwei Nominierungen später

Die Bauherrenpreis-Wanderausstellung macht bis 4. November halt im Burgenland, zu sehen sind neben obigen beiden Beiträgen aus dem Burgenland auch weitere Nominierungen und die vier Preisträger. „Drei von ihnen sind Bestandssanierungen. Das zeigt, dass auch bei den Bauherren das Bewusstsein da ist, dass man nicht immer nur Abreißen muss, sondern auch schwierige Bausubstanzen es wert sind, erhalten und modernisiert zu werden. Das nicht Nicht-Abreißen ist ja auch eine große und sicher die ökologischere Leistung“, betont Nikolaus Gärtner vom Architekturraum Burgenland.

Auch beim heurigen Bauherrenpreis, der am 14. Oktober im Festspielhaus Bregenz vergeben wird, sind wieder zwei Projekte aus dem Burgenland dabei - das bei der Erneuerung seinen pannonischen Wurzeln treu gebliebene Dorfzentrum Pöttelsdorf und die Erweiterung Wohnothek am Ratschen im Südburgenland.