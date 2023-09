Zur Bailerin: Wenn ein unglückliches Foto zum PR-Hit wird

Wer die Trausdorfer Greißlerin Kerstin Bailer („Zur Bailerin“) kennt, weiß: die Frau hat Humor. Wer es noch nicht weiß, muss sich nur die selbstironische Meme-Galerie an ihrer Eingangstür ansehen. Die mit lustigen Sprüchen versehenen Bilder wurden zum viralen Hit.

Die Original-Vorlage für die Memes kann aus rechtlichen Gründen und aus Pietät hier nicht gezeigt werden - daher hat die BVZ das Foto mit Kerstin Bailer nachgestellt. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Vorausgegangen war der Aktion ein Bericht in einer österreichischen Tageszeitung. Für das Foto sollte Bailer „nicht zu viel lächeln“, um das Thema - Greißler in Nöten - zu bebildern. Das Ergebnis war aber „echt schrecklich“, erklärt sie kopfschüttelnd, aber mit einem Lächeln.

„Das Beste daraus machen“

„Ich nehm es mit Humor und versuche, das Beste daraus zu machen“, so die Greißlerin gelassen. Das Beste war dann eine Aktion für ihre Follower auf Social Media: die besten zehn eingesendeten Memes (für die Älteren: lustige Bilder mit Sprücherl) bekommen von ihr einen Gutschein über zehn Prozent für einen Einkauf in ihrer Greißlerei.

„Dass soviele Rückmeldungen kommen, hätte ich nicht gedacht“, kann „die Bailerin“ trotzdem lachen. Von den Einsendungen war sie so begeistert, dass sie die Bilder (siehe unten) auch an ihrer Eingangstür ausstellt - quasi eine Meme-Galerie. So wurde aus dem Ärger über ein nicht gerade vorteilhaftes Foto doch noch ein zufriedenes Lächeln - und eine gelungene PR-Aktionl.

Die besten Memes der Trausdorfer Greißlerin